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Для защиты Харькова нужны средства ПРО и американские F-16, – эксперт

Понедельник 15 апреля 2024 18:30
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Для защиты Харькова нужны средства ПРО и американские F-16, – эксперт Мобильная группа ПВО (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Акимова
Эксперт: Игорь Романенко

Россия изменила стратегию воздушного нападения, совершая атаки по тем городам, которые не защищены от баллистического оружия.

Чего пытается достичь враг и что нужно, чтобы закрыть небо над Украиной, – читайте в колонке РБК-Украина от военного эксперта, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко.

Россия изменила стратегию использования средств воздушного нападения. Она заключается в том, что россияне стали бить больше по объектам критической инфраструктуры, в первую очередь, энергетическим. Логика следующая – Кремлю нужно было накопить ракеты. Когда они это сделали, мы уничтожили несколько самолетов А-50, поэтому они перенесли свой план с зимы на весну.

А почему бьют по энергетике, понятно. Они хотят снизить уровень коммунальных услуг в Украине, уровень обеспечения наших граждан, таким образом, оказывать морально-психологическое давление. Но, в первую очередь, это план по подрыву экономики, военно-промышленных объектов, заводов и комплексов. В связи с тем, что американцы предоставили россиянам "окно возможностей" и уже 5 месяцев не снабжают Украину техникой, россияне используют это окно и наносят удары.

Если бить по объектам, которые у нас защищены от ракет, а это, например, Киев, там можно и не добить, потому что мы можем сбивать их ракеты. Если бить по другим объектам, как они делают – это к вопросу о том, почему уменьшилось количество сбитых ракет. Потому что раньше они били по Киеву баллистическими ракетами, проводили эксперименты на столице Украины с разными ракетами. Но Киев защищен системой противоракетной обороны. Тогда, чтобы достичь цели, они стали бить по другим городам баллистикой. Мы уничтожаем "шахеды", крылатые ракеты, но с баллистикой проблемы.

Поэтому достигаются такие результаты – уничтожаются наиболее мощные ТЭС, бьют по ГЭС. Из-за интенсивности противовоздушной обороны запасы ракет для ПРО и ПВО уменьшаются и возникают проблемы – нужно пополнять как боеприпасы, так и сами комплексы.

Европейские страны видят все это, но пока оставляют комплексы ПВО и ПРО у себя. Американцы пытаются помогать, выделили деньги на модернизацию комплексов HAWK. Но они старые. Ситуация сложная, нужно сражаться и за боеприпасы для ПВО, нужно бороться за увеличение количества средств, в первую очередь, противоракетной обороны. Мы видим, что баллистические ракеты достигают своей цели по районам, где нет ПРО.

Для защиты Харькова необходимо установить возле города противоракетные комплексы. Кроме того, по городу бьют не только баллистикой, но и КАБами. Для того чтобы им противостоять, Америка должна снять запрет на поставку F-16, потому что запрет сделан ими искусственно. Ракет у Украины сегодня действительно мало, потому что мы ведем интенсивные боевые действия. Но, в первую очередь, нужны сами системы ПВО.

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