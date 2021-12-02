Що впливає на швидкість поширення вірусу та кому загрожує "Омікрон"

Ймовірно, що швидкість поширення штаму "Омікрон" не відрізнятиметься особливо від швидкості "Альфи", чи "Дельти". Те, коли його виявлять в Україні, є лише питанням часу, оскільки кордони країни не є закриті.

Також важливо, наскільки сильно він може поширитись. Це вже залежить від того, скільки людей перехворіло в Україні, а сьогодні перенесли захворювання доволі велика кількість. Водночас рівень вакцинації став вищим, ніж це було раніше під час попередніх хвиль.

Не так важливо, наскільки вірус є заразним. Він й надалі загрожує життям людей, які не вакцинувалися. Щеплення не дає абсолютного імунітету, втім воно захищає від серйозних ускладнень, тяжкого перебігу й летального випадку.

Звісно, випадки бувають різні, оскільки деякі з людей мають супутні захворювання, такі як, наприклад, діабет, що, звісно, ускладнює лікування. Однак, саме ті хто відмовляються від щеплення й не мають жодного імунітету до захворювання - страждатимуть в першу чергу.