Украина запрещает РПЦ, но не УПЦ МП. О чем на самом деле законопроект о религиозных организациях

Всего было подано 1237 поправок, из них более тысячи мы отклонили. В первом чтении за него было 267 голосов, это очень нормально. Что касается второго, то может быть сложнее. Потому что законопроект стал точно более дееспособным и более жестким.

Теперь будет невозможно упрекнуть, как упрекали перед первым чтением, что он такой беззубый и такой малоэффективный, что много времени будет занимать его реализация, что оспаривать его можно будет бесконечно. Это все вычищено, заменено на более действенные нормы. При этом мы точно остались в коридоре европейских стандартов и свободы совести, и других прав человека в этой области, и в рамках европейских процедур рассмотрения таких конфликтных ситуаций

О сроках рассмотрения во втором чтении

Есть сложности с политическим консенсусом внутри самой Верховной Рады. Я надеюсь, что эти сложности будут преодолены, поскольку не только этот закон, но и вопросы мобилизации на столе, то есть действительно важные для национальной безопасности законы. Я надеюсь, что ради этого все Рада найдет в себе компромисс и консенсус, и если это произойдет, тогда я думаю, что конец марта, начало апреля - вполне реалистично рассмотреть законопроект.

Основная цель законопроекта

Следует заметить, говорить о том, что основная цель законопроекта - это ограничение деятельности УПЦ МП - категорически нельзя. Не в этом его была цель изначально, и не это его цель и сейчас. Наоборот, надо понимать, что сейчас нам очень важно, чтобы всеми возможными средствами на Запад, нашим западным партнерам и союзникам, шел конкретный нарратив, про то, что мы не приняли закон относительно какой-то одной церкви или религиозной организации. Мы приняли закон, который позволяет нам в конце концов, на третьем году, полномасштабного вторжения и на одиннадцатом году войны эффективно бороться с вражеской пропагандой, которая распространяется через религиозные организации. Да, безусловно, мы понимаем, что УПЦ (что подтверждено уже даже многочисленными приговорами судов) была основным каналом, но это не означает, что мы должны забыть про другие возможные каналы распространения вражеской пропаганды против нашей страны через религиозные организации.

Да, безусловно, мы понимаем, что УПЦ (что подтверждено даже многочисленными приговорами судов) была основным каналом, но это не означает, что мы должны забыть о других возможных каналах распространения враждебной пропаганды против нашей страны через религиозные организации.

Религиозная организация Украины не имеет права быть аффилированной и находиться соответственно в иерархических связях подчинения с религиозными организациями, которые имеют управляющие центры в государстве-агрессоре. Вот про что этот законопроект, про безусловный запрет служить каналом и рупором вражеской пропаганды. И нам это очень важно акцентировать, потому что лоббисты УПЦ, понимая, каким целям она служила и служит по сию пору, как раз распространяют дезинформацию относительно этого закона на Западе, насчет того, что якобы закон против конкретной церкви направлен. Нет, нет и еще раз нет.

Важный нюанс

Да, законопроект содержит в себе политическое осуждение РПЦ. Причем не только политическое осуждение, а содержит в себе декларацию, что Украина запрещает РПЦ. Но это не означает, что автоматически запрещается УПЦ, потому что УПЦ же про себя рассказывает, что она не РПЦ. Хотя так называемый патриарх Кирилл рассказывает другое, как известно. И как только оккупационная армия заходит на какие-то наши территории, то почему-то УПЦ сразу автоматически становится РПЦ на этих территориях. Вот удивительно, правда?

Но они же рассказывают о себе, что они отдельные от РПЦ, что они разорвали все связи. Окей, есть прекрасная возможность это доказать. Причем более того, поскольку я же не даром ссылался на европейские правовые процедуры, которые туда заложены, они это могут сделать во внесудебном порядке. Совершенно спокойно. Не обязательно дожидаться, пока Госслужба этнополитики и свободы совести пойдет в суд. Они могут это и сами прекрасно сделать.

Вопрос в том, хотят ли они это сделать. Потому что они потратили сотни тысяч долларов, по моей оценке, уже на лоббистов и на лоббистские дезинформационные кампании против этого закона. То есть, почему-то у меня складывается ощущение, что они не очень хотят не на словах, а на деле доказать, что они действительно никакой связи с РПЦ уже не имеют".

Никита Потураев для РБК-Украина