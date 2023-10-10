Украина обеспечила хорошую основу для открытия переговоров о вступлении в ЕС

Украина рассчитывает на положительное решение Еврокомиссии по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС. Украинская сторона обеспечила "хорошую подоплеку" для такого решения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Начнутся ли переговоры между Украиной и ЕС в этом году?

Украина заканчивает реализацию согласованных с Европейской комиссией шагов, необходимых для принятия политического решения европейскими лидерами по открытию переговоров о членстве до конца 2023 года.

Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, и уже обеспечили хорошую подоплеку для положительной оценки Европейской комиссии. После публикации отчета будем работать в европейских столицах для обеспечения решения об открытии с Украиной переговоров о вступлении в ЕС. Однако уже сейчас могу с уверенностью сказать, что достижения Украины в сфере реформ не вызывают сомнений у наших партнеров.

При этом следует отметить, что каждая из рекомендаций предусматривает системные, комплексные трансформации (установление верховенства права, борьба с коррупцией, обеспечение прав человека). Соответственно, даже после выполнения всех согласованных шагов, работа над внутренними трансформациями продолжится.

За время, которое пройдет от начала переговорного процесса до вступления, мы должны мобилизовать свои усилия для того, чтобы "зайти" в Европейский союз как сильный, конкурентоспособный партнер и союзник, который усилит блок в экономическом плане и плане безопасности.

Украина вступит в ЕС в 2030 или раньше?

2030 год - это срок, относящийся в целом к текущей волне расширения. То есть, в этих временных пределах ожидается, что к ЕС могут присоединиться все или часть стран-кандидатов с текущей волны. В то же время есть понимание, что речь не идет о присоединении всех стран "за одну ночь". К каждой из стран применяется индивидуальный подход с учетом скорости ее трансформаций.

Государства-кандидаты на сегодняшний день находятся на разных этапах прогресса касательно реформ и готовности к вступлению. Следовательно, решения по некоторым странам могут быть приняты ранее определенного срока.

Если говорить об Украине, то у нас есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет с начала переговорного процесса.

Может ли позиция отдельных государств ЕС помешать открытию переговоров?

Все решения в Европейском союзе принимаются консенсусно. Так же, как было принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС - все государства-члены поддержали это решение.

Наша основная задача - построить этот консенсус внутри самого ЕС, чтобы решение о начале переговоров Украины о вступлении было принято до конца этого года. Это означает индивидуальную работу с каждой из столиц и такая работа уже активно ведется.

На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине.