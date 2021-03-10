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Україна закупила мільйони швидких тестів на COVID

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 16:35
Україна закупила мільйони швидких тестів на COVID Україна закупила мільйони тестів на COVID (фото Kena Betancur/Getty Images)
Автор: Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України

Міністерство охорони здоров'я України закупило понад 6,5 млн експрес-тестів для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Понад 4 млн вже доставлено до регіонів.

Про те, хто отримає ці експрес-тести, в коментарі РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Мова йде про тести для комунальних лікарень, які проводять попередню діагностику хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Також очікується поставка в регіони майже 1,9 млн експрес-тестів для закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності, а також для бізнесу, який отримав ліцензію на діяльність з медичної практики.

Крім того, найближчим часом відбудеться поставка закуплених 358 625 експрес-тестів для пунктів тестування на контрольних пунктах в'їзду і виїзду на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, Автономної республіки Крим і м. Севастополь.

Також частину з зазначених експрес-тестів буде розподілено між закладами охорони здоров'я, незалежно від форми власності, на території регіонів, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Віктор Ляшко, для РБК-Україна

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