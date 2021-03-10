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Украина закупила миллионы быстрых тестов на COVID

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 16:35
Украина закупила миллионы быстрых тестов на COVID Украина закупила миллионы тестов на COVID (фото Kena Betancur/Getty Images)
Автор: Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины

Министерство здравоохранения Украины закупило более 6,5 млн экспресс-тестов для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Более 4 млн уже доставлены в регионы.

О том, кто получит эти экспресс-тесты, в комментарии РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Речь идет о тестах для коммунальных больниц, которые проводят предварительную диагностику болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также ожидается поставка в регионы почти 1,9 млн экспресс-тестов для учреждений здравоохранения независимо от формы собственности, а также для бизнеса, который получил лицензию на деятельность по медицинской практике.

Кроме того, в ближайшее время состоится поставка закупленных 358 625 экспресс-тестов для пунктов тестирования на контрольных пунктах въезда и выезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республики Крым и г. Севастополь.

Также часть из указанных экспресс-тестов будет распределена между учреждениями здравоохранения, независимо от формы собственности, на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Виктор Ляшко, для РБК-Украина

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