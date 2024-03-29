"Циркон" оказался большим блефом. Что не так с "аналоговнетной" ракетой РФ

Почему идентификация "Циркона" занимает время

Никто не знает, как выглядит эта ракета в целом как объект. Не было никаких фотографий. Можно идентифицировать по скорости полета, но официальным подтверждением является маркировка на ее элементах.

После падения ракета разлетается на большое количество обломков. Во-первых, их нужно собрать. Во-вторых, у нас не так много специалистов, способных определить "Циркон". Фактически только в Киевском научно-исследовательским институте судебных экспертиз. Они идентифицировали почти сразу, как получили детали. Это не долго, достаточно увидеть маркировку "3М22" или "3..22" с любой буквой посередине. И сразу можно определить, что это "Циркон", потому что уже есть образцы деталей, отдельные узлы. Как правило, это элементы двигателя или хвостовой части.

Российский блеф. Что показал анализ боевой части

Масса боевой части "Циркона" заявлялась от 300 кг. На это опирались и расчеты экспертов. Ракета гиперзвуковая, соответственно, нужно больше топлива, чем, например, для Х-101, летящей со скоростью 700 км/ч. А где взять место для топлива в ракете, которая должна быть в стандартном контейнере? Нужно уменьшить боевую часть и добавить топливо.

А когда выяснилось, что вся боевая часть всего 140-150 кг, из них 40 кг - взрывчатка, в целом изменился взгляд на эту ракету и ее назначение. Такое соотношение (когда масса взрывчатого вещества всего четверть) означает, что "Циркон" - не для уничтожения наземных объектов, а для уничтожения кораблей или защищенных объектов, как у Storm Shadow и Taurus.

Однако, выходит, что все это большой блеф. Оболочка боевой части огромна, по конструкции она похожа на Storm Shadow и Taurus. Оболочка стальная, очень крепкая с минимумом взрывчатки. Она должна пробивать бетон или броню, а взрыв должен происходить внутри, тогда для максимального поражения достаточно минимального количества взрывчатки. Мы видели, например, как одна Storm Shadow уничтожает десантный корабль или подводную лодку на стапелях в Севастополе.

И тут еще один вопрос. Для поражения защищенных подземных объектов "Циркон" тоже не годится. Он падает на цель под углом где-то 30 градусов, это в разы уменьшает пробивную способность. Можно сказать, что эта ракета, кроме проблем с управлением и точностью попадания, имеет проблемы с поражением. Большой российский блеф.

Почему "Циркон" путают с "Ониксом"

В российских источниках гиперзвуковой "Циркон" называют продуктом развития советской противокорабельной ракеты "Оникс". В принципе, это может быть так, речь идет о новом поколении. Но конструктивно они не имеют ничего общего. У "Циркона" другая конфигурация и компоновка: первая часть - разгонный твердотопливный блок, вторая - собственно ракета с прямоточным двигателем. А у "Оникса" обычный турбореактивный двигатель.

Вероятно, обе ракеты запускают с территории Крыма из ракетных комплексов "Бастион". Здесь нет ничего удивительно, там стандартные пусковые контейнеры. Раньше россияне заявляли, что взяли на вооружение четырехосную самоходную установку с двумя такими пусковыми контейнерами.

Украинские силы могут сбить "Циркон" и "Оникс" только противобаллистическими Patriot и SAMP-T, но их не хватает на всю Украину. Эффективным способом может стать уничтожение "Бастионов" в Крыму, но сделать это очень сложно.

Например, чтобы поразить их ракетой Storm Shadow, нужно засечь цель на месте, подвесить ракету под Су-24, поднять его в воздух, подлететь к пусковому рубежу и так далее. Я уже не говорю о том, что в Storm Shadow нужно ввести координаты и маршрут полета. Все это может занять до полусуток. А "Бастион" занимает позиции, стреляет и уходит с них максимум за 10-15 минут.

То есть нам просто нечем бить по "Бастионам". Были бы баллистические ракеты типа "Гром", которые мы разрабатывали, можно было бы об это говорить. Пока такого оружия нет.

Почему "Цирконом" бьют по защищенному Киеву

Киев прикрыт комплексами Patriot, поэтому россияне и запускают "Цирконы". Они хотят выяснить, достает ли до них Patriot, можно сказать, тестируют. В целом они хотят иметь "козырное" средство поражение, которое нельзя отразить. Чтобы, например, нанести показательный удар перед какими-нибудь переговорами. Если бы "Циркон" пробил нашу ПВО, возможно, ударили более массированно. Пока эти ракеты сбиваются, крыть им нечем.

Тестировать будут и дальше. Как-то иначе, попытаются через другие траектории, тактические приемы, под прикрытием крылатых ракет или баллистики. Но хочу заверить, что массовых пусков "Цирконов" не будет, потому что у россиян их нет в таком количестве. У них их с десяток, не больше.

Валерий Романенко, для РБК-Украина