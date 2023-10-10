Что не так дальностью иранских ракет и какую угрозу они могут нести в паре с "Шахедами"

Что с дальностью у иранских ракет?

У них приличная дальность. У них модификации, начинали они вообще с 200 километров, а теперь у них есть модификации, которые стреляют на 500-700 км. Они на экспорт их особо не поставляют, поэтому они не входят в систему ограничения ракет средней дальности. То есть для себя они могут делать что хотят, а для экспорта есть свои ограничения, они касались именно того, чтобы в ракетах стояло ограничение 300 километров.

Главное в ракете, в дроне - это выполнение его функционала. Ракета - это достаточно дорогое оружие, если оно просто кроет по площади и не попадает туда, куда надо, то смысл этого оружия? Война "на истощение" нуждается в подсчете денег. "Шахеды" летают, стоимость сейчас около 30-40 тысяч, цена выросла потому, что они, судя по всему, стали туда устанавливать спутниковые телефоны.

Точность иранских ракет - это загадка, никто этого не знает. Вопрос в чем, нужна ли им эта точность? Судя по всему, идеей сорвать отопительный сезон россияне озабочены. Это их концепция, стратегия, задачи и они будут ее выполнять. Они будут пытаться делать это разными ресурсами.

В первую очередь это "Шахеды". Также была информация, что они согнали вдоль северных границ 46 "Искандеров" - крылатых ракет и баллистики. Есть информация о том, что они сейчас модернизируют С-400, чтобы она била более прицельно, как баллистическая ракета.

"России приходится клянчить у Ирана"

У россиян достаточно большое количество С-400, которые они пытаются модернизировать. И в этой ситуации эта история с Ираном печальна - им приходится просить, клянчить, унижаться и обменивать их на Су-35. Им это очень не хочется, я понимаю. У них еще остаются ракеты воздушного базирования. По наземному базированию они имели идею использовать Х-35 в составе ОТРК "БАЛ", береговой комплекс. Эти Х-35 - это интересные ракеты, а эти Х-59 - это, можно сказать, легкая версия Storm Shadow/Scalp и Taurus. Они даже похожи на Taurus, но у них не столь совершенная система наведения, переключения управления.

Россияне хотят выйти на целевой показатель примерно 500 "Шахедов" в месяц. У них будет три источника - непосредственно поставки из Ирана, собственное производство, и собственная комбинация, когда будет большая узловая сборка, частично там будут российские запчасти, частично иранские, но крупноузловые, чтобы быстро собрать и запустить.

Они очевидно будут разного качества и точности, разного качества систем наведения. Они хотят выйти на число на уровне 500 в месяц. В прошлом месяце они сделали 503. Думаю, они будут стремиться организовать логистику, вести пуски с четырех точек - Чауда, Приморск-Ахтарск, Курский аэродром и четвертую где-то еще поставят. Будут стараться пускать их большими количествами с разными интервалами, чтобы максимально путать нашу ПВО.

Как РФ может применить иранские ракеты в случае получения

Не исключаю, что они могут использовать эти иранские ракеты, но не в качестве средств поражения военных целей и даже не в качестве поражения инфраструктуры. Возможно, они будут их использовать просто для того, чтобы создавать этот информационный шум для наших операторов РЛС и заниматься террором городов Украины. Куда угодно - туда попало, какова точность, такая есть.

Россияне хотят увеличить количество летающих сюда объектов, а мы хотим найти средство, которое разберет эти объекты по категориям и все цели максимально уничтожить. Коэффициент 80% - это очень высокий процент. Но если их будет каждую ночь летать по 50 и плюс "Шахеды", то 20% будут куда-то прилетать. На это расчет.

Если раньше мы эти "Шахеды" и истребителями сбивали, и вертолеты за ними гонялись, и ракетами по ним стреляли, то сейчас всем стрелковым оружием подряд можно стрелять.

Мы стараемся все системы ближнего радиуса действия автоматизировать. Идеальный вариант, когда твое средство впечатления летательного аппарата дешевле, чем аппарат, тогда ты выиграешь у противника войну на истощение. Теперь идет борьба, чтобы "Шахеды" сбивать стрелковым оружием, чтобы это была отдельная задача и эта задача должна решаться мобильными группами.

Информация об Иране и его ВПК - это идентификация объекта по косвенным признакам, то есть ты не видишь объект, который тень. То, что они на выставках, на форумах объявляют, в это особо верить нельзя. Я когда-то беру геометрию этих ракет, сравниваю с геометрией других ракет, понимаю, что эта ракета может лететь 500-700 километров. А они говорят, что она улетает тысячу. Я в это не верю.

Мы должны предполагать, что это будут точные ракеты при большом количестве. Россияне будут стремиться к решению этой задачи, максимально напрягая свою логистику, максимально напрягая все цепочки логистические и военные. Это все нужно будет запрограммировать, нужно будет, чтобы эти ОТРК выехали на позиции, чтобы мы их не могли ударить.

Константин Криволап для РБК-Украина