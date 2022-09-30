Россия будет отправлять мобилизированных частично, чтобы затянуть войну в Украине, - эксперт

Сейчас будет набрано определенное количество людей, но никто не уделяет внимание их подготовке - их будут как можно быстрее вводить в бой на тех участках, где у российских войск есть особые проблемы, где они пропускают удары и где украинские силы имеют возможности для развития контратак. Это прежде всего правобережье Херсонской области и это все восточное направление.

Группировка войск в 300 тысяч не сразу появится на фронте. Их будут отправлять частично: отмобилизовали какое-то количество - 20-30 тысяч, и бросили их в бой. Это говорит о том, что, даже несмотря на плохую подготовку российских войск, война все равно будет затягиваться, потому что их нужно уничтожать, отжимать, заставлять отступать и так далее. То есть они будут плохо подготовлены, плохо вооружены, но своим количеством они будут создавать Украине определенные проблемы.

К тому же неизвестно, какое именно количество им удастся мобилизовать. И набор этих людей может растянуться во времени, например, на несколько месяцев. У меня есть сомнения, что это будет 300 тысяч. Ведь из России только за несколько дней выехало более 300 тысяч, плюс, будет определенное количество уклонистов, которые будут пытаться заболеть или дать взятку военкомам, лишь бы не идти воевать.

Во-вторых, с продолжением мобилизации будет углубляться кризис в самой России - из-за протестов, из-за поджогов военкоматов, из-за нежелания воевать. И следующее - это означает, что позиция российских властей и планы Москвы по отношению к Украине остаются неизменными, они готовы бросать на это все возможные ресурсы.

Думаю, в расчетах России возможны повторные наступательные действия на разных направлениях. Но на сегодня им надо спасать фронт и пока они будут бросать силы именно для удержания своих позиций. А дальше все будет зависеть от того, сколько они реально смогут мобилизовать, какой будет их потенциал и смогут ли они подготовить резервы на территории России.

Что касается включения наших территорий в Россию: если они назовут украинские территории своими, это не создает никаких юридических или политических предпосылок, чтобы де-юре это было так. Это все равно будут оккупированные территории, за которые Украина будет продолжать борьбу и освобождение.

Но для самой России это настоящая катастрофа, потому что они проводят частичную мобилизацию, пытаются незаконно аннексировать украинские территории, и, соответственно, для них это уже не война или "сво" в Украине. Это для них фактически становится войной в России. Путин теперь втягивает все российское общество в войну. А это порождает дополнительные страхи, протестные настроения и тому подобное.

Второй момент - Путин уже угрожал ядерным оружием, а его приспешники говорили, что ядерная доктрина будет распространяться и на вновь захваченные территории. Думаю, эти угрозы не прекратятся. Поэтому должна быть четкая консолидированная позиция Запада по поддержке Украины и предоставлению дальнобойных, точных систем вооружения для того, чтобы мы могли быстрее вести контрнаступательные действия. Даже если есть риски применения артиллерийских ядерных боеприпасов, например, "Пионами", то нам нужно иметь возможность превентивно уничтожать эти установки.

В-третьих, Запад по разным каналам должен донести Путину о потенциальных сокрушительных и катастрофических последствиях для него в случае применения ядерного оружия. Ведь Россия уже не раз угрожала ядерным оружием, но консолидированная позиция Запада по поддержке Украины и готовность противостоять Москве сдерживала Путина.

Также необходимо мониторить ситуацию в оккупированном Крыму и на территории Беларуси. Это две локации вокруг Украины, где Россия может хранить ядерные заряды и потенциально их применить как против нас, так и против другой европейской страны в пределах досягаемости.

Однако если бы Россия думала, что применение ядерного оружия может кардинально повлиять на ситуацию на фронте, то для чего им тогда мобилизация? Это, в свою очередь, говорит о том, что Москва не готова решать свои вопросы исключительно с помощью ядерного оружия. Россия все-таки готова проводить конвенционную войну теми всеми силами и средствами, которые применяются сегодня. Думаю, даже у России есть понимание, что тактический ядерный удар не сломит сопротивление украинского народа.

