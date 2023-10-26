Патовая ситуация на юге возле Работино? Это не так и здесь два момента

Уже несколько недель линия фронта на юге в районе Работинского выступа (Запорожская область) практически без изменений. С одной стороны, украинское контрнаступление уперлось в оборонные позиции россиян, с другой – противник все чаще идет в контратаки.

О том, почему ситуацию на этом участке фронта нельзя назвать патовой, в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ситуация на южном фронте в Запорожской области имеет определенное решение. В любом случае, ее нельзя называть патовой. Во-первых, наши действия еще продолжаются, а во-вторых, обе стороны ведут соревнование за инициативу.

Сейчас Россия решила активизировать боевые действия на востоке, чтобы сбить наш наступательный темп на юге. Если им удастся заставить наше командование перебросить подразделения с Мелитопольского или других направлений, это будет означать, что они его сбили. На какое время, сказать сложно. Но пока этого не произошло, и если не произойдет, то окончательную точку в кампании-2023 на Мелитопольском направлении ставить рано. Хотя и ожидать каких-то чрезвычайных прорывных действий, видимо, тоже не приходится.

Это относится и к другим участкам фронта, где противник пытается идти вперед. Я думаю, пока не прояснилась ситуация с операциями на оккупированном левобережье Херсонской области и пока наши силы не прекращают попытки прорвать оборону врага на Мелитопольском направлении, говорить о том, что украинское контрнаступление подходит к завершению, тоже рано.

Сейчас мы констатируем, что на востоке наши силы преимущественно переходят в активную оборону. Что будет в дальнейшем, перейдем ли мы исключительно в активную оборону и сведутся ли наши действия к поражению тыловых объектов - такая стратегия вполне возможна на зимний период, это может быть одним из сценариев.

Если не произойдет неожиданных прорывов наших сил на юге, возможно на левобережье Херсонской области, скорее всего, действительно наша кампания будет иметь два элемента. Первый - это активная оборона, второй - поражение вражеских объектов в тылу, сопряженное с действиями малых групп.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина