Ожидания Украины и возможности НАТО по закрытию неба могут быть не оправданы, - эксперт

Еще в начале этого года обсуждался сценарий, при котором уже этим летом есть вероятность прямой вооруженной агрессии России против НАТО, в частности против стран Балтии. Как видим, этот сценарий стал неактуальным для россиян - не только потому, что они были очень истощены после операции в Авдеевке, но и потому, что они застряли на фронте в Украине и их оружие, бомбы и ракеты продолжают бить по Украине, в частности по Харькову, а не падают на европейские столицы. Это нужно доносить союзнику - что в их интересах дать нам средства ПВО.

Следующий момент: как бы это сейчас странно не прозвучало, но даже с нашими очень ограниченными возможностями, у нас, возможно, зенитных ракетных комплексов больше, чем у большинства стран Альянса.

Если говорить о Польше, то у нее есть только три батареи Patriot, которые должны были заменить C-200, и еще два британских ЗРК Sky Sabre (CAMM-ER). На этом перечень современных средств ПВО в Польше исчерпывается. Еще у них остается 15 старых С-125, ведь часть из них они нам отдали.

В Румынии ситуация не лучше. Одна система Patriot у них в строю. Еще три прибыли и в процессе освоения личным составом. Плюс есть десяток комплексов Hawk, которые защищают Бухарест. И также у них на бумаге числятся еще около пяти старых советских ЗРК С-75, которые буквально помнят Вьетнам и непригодны в современных условиях. У Болгарии вообще самые современные системы ПВО - это С-300. У Литвы есть 12 пусковых к комплексам NASAMS, у нас тоже есть уже, наверное, столько же.

То есть здесь речь не столько о военно-техническом решении, когда страны Альянса могут у нас здесь обеспечить бесполетную зону, а именно о военно-политическом решении: мол, вам до сих пор что-то мешает, а вас летом Россия могла уже бомбить?

У нас нет особых оснований надеяться, что НАТО придет и начнет все у нас здесь сбивать. Потому что за три года мы построили даже более сильную ПВО. А с другой стороны, на этот политический вопрос надо давить.

Получается даже так, что привлечение расчетов стран НАТО для сбивания российских ракет с теми мощностями, которые есть у наших соседей, может и ничем не помочь. Но все равно этого надо добиваться. Потому что, насколько я понимаю, такую опцию, когда подразделения стран НАТО будут сбивать российские ракеты с нашей территории никто не отвергал, но и никто активно не обсуждает.

О РАЗРЕШЕНИИ ЗАПАДА НА УДАРЫ ПО РОССИИ

Какой я вижу базовую политику США в этом вопросе: мы якобы не хотим, чтобы вы били по России из нашего оружия, но решение ваше. То есть с формальной точки зрения в политическом плане нам никто не мешает нажать, условно, кнопку в HIMARS, которая отвечает за пуск ATACMS, и направить его куда-то в сторону России.

Но есть один важный момент. Если внимательно вслушаться, о чем говорят наши официальные лица, комментируя этот вопрос, и как отвечают американцы, то вопрос стоит на самом деле не в политическом разрешении. А в том, что мы просим обеспечить регулярный переток разведданных, то есть чтобы эти данные поступали в режиме 24/7.

А проблема с регулярностью поставок нам разведданных есть - иллюстрацию этого мы увидели буквально в публичной плоскости после уничтожения в мае в Крыму российского корабля «Ковровец», который потом оказался «Циклоном». По аналогии со снарядным голодом у нас есть голод данных. Поэтому судя по всему мы просим не о формальном разрешении бить американскими ракетами по территории РФ, а именно о данных о российских объектах, которые помогут нам наносить по ним удары.

И в данном контексте предлагает обратить внимание на одну историю, которая регулярно появляется в западных медиа. Они пишут о том, что мы просим у американцев о БПЛА MQ-9-Reaper. Это дальнобойные беспилотники, которые имеют не только электронную станцию для разведки, но и РЛС. Они бы могли им дать, чтобы мы самостоятельно вели разведку, но они нам давать их не хотят. То есть получается так, что нам и разведданные давать не хотят, и самостоятельно вести разведку не дают. А какой смысл бить ATACMS в никуда, не имея целеуказания.

Так или иначе, мы все равно должны продавливать этот вопрос, с каким результатом - это вопрос открытый.

Иван Киричевский для РБК-Украина