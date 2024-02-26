Оборона или контрнаступление? Какими могут быть действия Украины на фронте

С нашей стороны этой весной на фронте не будет никаких неожиданностей - это будет преимущественно проведение боевых действий в обороне. Это оборонительная тактика, которая заставит нас адаптироваться к условиям острого дефицита боеприпасов и доминирования россиян и по количеству личного состава, и по механизированному компоненту и в воздухе.

Чего ожидать на фронте этой весной, от чего будет зависеть ситуация до конца 2024-го и смогут ли Силы обороны перейти к контрнаступлению на уровне прошлого года, объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Нашему обществу следует быть готовым к тому, что эта тактика предполагает и отход с определенных локаций в случае, если ситуация там будет критической. То есть, могут быть потери тех или иных участков по линии боевого столкновения. Нам придется выбирать наиболее выгодные позиции, чтобы с минимальными потерями с нашей стороны наносить максимальные потери врагу. Наша основная задача на ближайшее время - это истощение врага, пока мы не получим достаточного количества помощи от наших партнеров для создания по крайней мере паритета в зоне боевых действий.

Россияне будут пытаться наступать все это время. Они хорошо понимают свои преимущества и наши слабые места, связанные, прежде всего, с артиллерией и пропорциональным распределением боеприпасов. Поэтому они будут пытаться по всей линии столкновения нащупать тот участок, где смогут что-нибудь захватить. Но ситуация будет развиваться преимущественно на уровне позиционных боев. Хотя есть и достаточно рискованные участки.

Россияне за весну будут пытаться давить по всем направлениям, начиная от Купянска и заканчивая Югом. В первую очередь речь идет о Запорожской области и о зачистке Крынок. Также они будут пытаться взять под контроль Новомихайловку. Они будут давить на Часов Яр, Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Андреевку возле Бахмута.

Кроме того, им у Авдеевки нужно создать буфер безопасности и закрепиться. После этого они смогут перераспределить ресурс по другим направлениям и, вероятнее всего, это будет либо Лиманское направление, либо усиление группы войск на Купянском направлении. Хотя интенсифицировать наступление на Купянск и Часов Яр у них будет возможность только после выборов в РФ, проведение мобилизации и только к осени у них появится достаточный ресурс для наступления на эти населенные пункты.

У них есть намерения начать новую волну наступления на Угледар. Но для этого им нужно сформировать соответствующие условия, чтобы закрыть Угледар не только с юга, но и с севера. Вряд ли это удастся им через Новомихайловку или через Победу. Скорее всего, они будут пытаться прорваться к дороге 0532 по направлению от Солодкого к Водяному. С другой стороны, им для этого нужно будет выравнивать фланги, поэтому вряд ли это в ближайшее время удастся. Если же они будут наступать только с юга, то это закончится так же, как и предыдущие попытки - безрезультатно и с большим количеством потерь.

В этом году у Украины нет условий для проведения наступательной операции типа той, которую мы готовили в прошлом году на Юге. Для этого необходимо возобновление поставок вооружения по крайней мере на уровне 2022-2023 годов и даже больше. Это позволит не только формировать полноценную оборонную стратегию, но и планировать контрнаступательные операции с формированием резервов для обеспечения этих контрнаступательных операций.

Если до ноября не будет выделена помощь США, то весь год Украина пробудет в обороне. Тот ресурс, который мы имеем и получаем, позволит нам находиться в обороне в течение этого года. В зависимости от уровня адаптации к ограниченным ресурсам мы до конца года сможем продержаться на получаемых поставках. Но нам придется покидать те или иные позиции. Если помощь будет больше - мы сможем более эффективно вести оборонные действия. Однако, чтобы проводить контрнаступательные действия, нам нужно увеличение помощи до уровня 2022-2023 годов или даже больше, но это возможно при условии, если США наконец "вернутся в семью".

Однако до конца года Европа может выйти на такие показатели обеспечения, которые частично смогут компенсировать нехватку американской помощи. К тому же, есть и другие страны в мире, которые еще пока не использовали свой потенциал для помощи Украине. И на дипломатическом уровне эти страны будут прорабатываться нашим МИДом в перспективе передачи той или иной номенклатуры вооружения.

Александр Коваленко для РБК-Украина