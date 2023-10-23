Новый вызов. Почему гарантий на отражение Украиной 100% российских атак нет

Именно в качественном смысле наша система ПВО улучшилась. У нас появилось несколько батарей Patriot, которые могут сбивать баллистические цели, количество ЗРК NASAMS и Iris-T. Кроме того, у нас появились Gepard. Это важно, поскольку наши старые советские зенитно-артиллерийские комплексы типа "Шилка" и "Тунгуска" уже почти отработали свой ресурс. То есть средства ПВО малой дальности нам в определенной степени удалось заменить "Гепардами".

Если исходить из тех оценок, которые приводили западные аналитики, по состоянию на лето этого года у нас была такая проблема: пусковых установок в советские комплексы у нас очень много, но ракет к ним найти в мире сложно. Ведь основной производитель - это Российская Федерация. А столько советских ЗРК больше нигде нет в мире. Поэтому, несмотря на то, что качественно наша ПВО улучшилась, проблема дефицита зенитных ракет советского образца никуда не исчезла.

То, что нам передали, не может пока заменить количественно те С-300 или "Буки", которые у нас есть. Вычисления на 2016 год показывали, что для нас слишком мало даже 60 дивизионов ЗРК. Даже с таким перекрытием оставались слепые зоны. То есть, даже если моделировать, что нам передали NASAMS и Iris-T в количестве эквивалентном, чтобы заменить имеющиеся у нас С-300, слепые зоны у нас останутся все равно. Поэтому нам нужно всего как можно больше, и этого все равно будет недостаточно.

Более того, масштабирование атак "Шахедами" по нашей территории привело к тому, что нужно оттягивать мобилизационный ресурс для создания мобильных огневых групп. Это военные с стрелковым оружием, зенитными пулеметами и прожекторами, которые должны создавать определенную плотность средств и сил для впечатления этих "Шахедов". Их просто больше, чем у нас может быть зенитных ракет, поэтому по ним нужно работать стрелковым оружием. Возможно, поэтому россияне делают ставку на удары этими дронами, ведь их даже физически труднее сбить, чем обычную крылатую ракету.

Сравнивая с прошлой осенью, мы так же крепки. Потому что в качественном плане мы выросли. Но если говорить о количественном покрытии, то мы примерно на том же уровне. То есть, мы сможем справиться с тем вызовом, который бросят нам россияне. Но мы точно не можем гарантировать, что наша ПВО отразит все 100% атак. Такой ПВО в мире просто не существует.

Иван Киричевский для РБК-Украина