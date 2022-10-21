Зачем россиянам Бахмут, что с Крымским мостом и каковы перспективы деоккупации

Зачем российским оккупантам Бахмут

Бахмут нужен агрессору по двум причинам. Первая - хоть где-нибудь показать хоть какое-нибудь продвижение. Вторая - чтобы выйти на водовод и возобновить водоснабжение Донецка. Там воды нет уже более чем полгода.

Донецк возвышается на 200 метров над Донецким кряжем. Чтобы обеспечить этот город водой, ее забирают из Северского Донца в районе Райгородка, восточнее Славянска. И дальше система каналов и водоемных станций поднимают ее на 200 метров в Донецк, в Верхнекальмиусское водохранилище.

Потому если противник не возьмет этот водовод, который за Бахмутом в районе Часова Яра, они попросту останутся без воды. А без воды они жить не смогут. Так что это единственная задача, которую они могут себе позволить выполнять из всей тысячекилометровый линии фронта.

Они готовы биться изо всех сил на этом направлении. В районе Бахмута самая большая плотность вражеских войск и там же у них самые большие потери. Ведь они должны выполнить задачу, поэтому идут на любые потери. А для нас это важно, потому что проще уничтожать их где-то в одной точке.

По этой причине Бахмут будет удерживаться украинскими войсками. Его невозможно взять теми средствами, которые есть у россиян. Это большой населенный пункт, который достаточно хорошо укреплен. Кроме того, в городе также идет река Бахмутка - это водная преграда, за которую они точно уже не перейдут. Войти в Бахмут они точно не смогут, но там их будут держать и уничтожать до последнего.

Как повреждение Крымского моста влияет на позиции южной группировки оккупантов

По Крымскому мосту идет железная дорога и полосы для автотранспорта. Через железную дорогу ранее шло примерно 70% военной амуниции, сил и средств, остальные 30% поставлялись автотранспортом. Автомобильные поставки сейчас остановлены. Россияне пытаются перебрасывать обеспечение автомобилями с помощью паромной переправы, но это точно не те масштабы, которые были прежде.

Одна ветка железной дороги на мосту полностью закрыта. По второй ветке можно ездить в реверсном режиме - то есть вагоны едут в одну сторону и потом возвращаются обратно. Но из-за теплового поражения металла и бетона в конструкции моста, естественно, загруженность путей теперь меньше.

Например, если раньше по ней могли отправлять поезд с 60 вагонами, то сейчас могут идти только 20, потому что в любой момент мост может рухнуть. Чтобы не потерять целый поезд, снабжение тягают мелкими партиями. Как результат, общее состояние поставок военной амуниции на Крым и дальше на юг уменьшилось примерно в половину. То есть военная пропускная способность моста сократилась на 50%. Чтобы полностью восстановить мост им нужно месяцы, если не год.

О возможностях и перспективах деоккупации украинских территорий

Херсон можно деоккупировать до конца октября только в том случае, если вражеские группировки сами уйдут из этого города. Чтобы уйти с правого берега Херсонской области, им понадобится всего лишь два дня. Такое решение может быть, потому что с военной точки зрения оно оправдано, ведь там для них фактически образовался котел.

Мы наносим противнику на правобережье максимальное огневое поражение, сокращая плотность его войск. Это означает уменьшение сил и средств на квадратный километр. Когда у них на квадратный километр не хватает войск, чтобы этот километр охранять - они просто уходят, а мы заходим. Но если они не примут решение об отходе, то в таком режиме нам придется еще, пожалуй, работать на правобережье в течение ноября.

На севере правобережья в Херсонской области мы уже продвинулись на 30 километров и сейчас подтягиваем резервы, закрепляемся на новых позициях. Противник также пытается закрепиться на линии от Милово до Давыдова Брода. После того как мы подтягиваем на новые рубежи артиллерию, наносим им максимальное огневое поражение, мы сможем двигаться дальше от района Дудчан до Берислава.

Есть еще два очень перспективных направления. Первое - это Луганская область. Сейчас там идет накопление сил и средств для рывка в сторону Луганска. Причем Сватово и Кременная могут остаться в глубоком тылу. Если нам хватит сил и средств, то по левому берегу Северского Донца мы можем провести этот бросок даже в течение ноября. Сначала прорывается оборона между Сватово и Кременной вдоль реки Красная, где противник создал линию обороны. Дальше идет оперативное пространство вплоть до Счастья, а это уже фактически окраины Луганска.

Третье направление - это движение на Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. От Орехова и Гуляйполя можно попытаться пробиться на юг, к Азовскому морю. Так украинская армия освобождает Пологи и Токмак. А дальше - выход на Мелитополь и Бердянск. Тогда группировка российских войск будет перерезана. ВСУ физически также способны это сделать еще в ноябре.

В то же время динамика нашего продвижения будет зависеть от того, какой логикой будет руководствоваться Москва - военной или политической. Если украинские войска заходят в Луганск, то с военной точки зрения противнику логично уходить из Донецка, потому что Луганск - это, по сути, тыл Донецка.

Во-вторых, если мы освобождаем Мелитополь, то россиянам придется уходить с остальной части Запорожский области, а также из левого берега Херсонской области в Крым. Потому что тогда мы получаем возможность бить по ним с двух сторон - с правого берега Херсонской области и со стороны Мелитополя. Они окажутся в полуокружении. А потом, после второго удара по Крымскому мосту, и весь Крым окажется в оперативном окружении. Гипотетически мы даже можем зайти в Крым еще в этом году.

То есть по самому хорошему сценарию мы можем выйти на границы 1991 года еще в этом году. По самому плохому - если россиян придется выбивать из наших территорий - нам придется воевать с ними еще до апреля - мая.

Роман Свитан, для РБК-Украина