Курский прорыв. Надолго ли ВСУ зашли на территорию России и какова главная цель

Надолго ли ВСУ зашли в Курскую область

Если на события в Курской области смотреть через книгу "Оперативное искусство", то мы видим классический пример операции, ведь количество войск, привлеченных к участию в ней, как раз и соответствует такому определению. По традиционному определению это наступательная операция, но она может иметь и признаки стабилизационной, и признаки принуждения к миру. То есть это такой современный микс событий, который ни в один классический канон не вписывается в полном объеме.

Сейчас мы можем сказать, что группировка Вооруженных сил на территории Курской области готовится к тому, чтобы на западе своего участка вклинения построить оборонительный рубеж по реке Сейм. С одной стороны, это очень серьезно усложнит логистику противника по направлению к востоку - западу. Во-вторых, провести контрудар с форсированием этой реки, через которую есть только три моста, противнику будет очень проблематично. Это очень правильный пример использования особенностей геофизического рельефа местности.

Мне кажется, что углубляться на север Курской области мы очень долго мы не будем, и достигнув рубежа, который командование операции посчитает выгодным, наши войска остановятся. А восточное направление сугубо с военной точки зрения – это способ при благоприятных условиях выйти в тыл российской группировке, которая из Белгородской области наступает на Харьковском направлении. Для неприятеля это может быть очень небезопасно.

Противнику будет необходимо где-то 4 недели только на переброску войск, чтобы организовать какие-то оборонительные действия на территории Курской области. А ведь кроме того, ему нужно еще создать оборонительное построение, построить оборонительные рубежи, развернуть войска, организовать управление, логистику, медицину. А пока они ведут, скажем так, удары по хвостам.

Как россияне противодействуют Курскому прорыву

Они пытаются снять наши наиболее острые прорывы, защитить наиболее критические для них объекты, но создать сплошной фронт обороны им пока физически не из чего. Враг выдергивает войска прямо из переднего края: в частности из Запорожской области забрали две бригады, из Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я бригада морской пехоты, сражавшаяся под Угледаром.

По всем направлениям, кроме Покровского и Торецкого, противник забирает часть войск и перебрасывает в Курскую область. Кроме того, с территории Российской Федерации перебрасываются военнослужащие срочной службы, в том числе и призванные весной 2024 года.

То есть свободных резервов у противника маловато. Чтобы они смогли поддерживать темп наступления на Покровском и Торецком направлениях, им нужно, во-первых, обеспечить эти два для них наиболее перспективных. И уже после этого решать, что делать с Курской областью. Они оказались в ситуации стратегической неопределенности. Для того чтобы в ближайший месяц что-то создать, им нужно определиться, проводить мобилизацию или нет. Им не из чего сформировать войска.

А новая угроза в Курской области – а в перспективе и в Брянской, и в Белгородской – требует создания абсолютно новой группировки, потому что та, которая была, со своей задачей не справилась. А чтобы создать новые войска – нужно иметь из кого и из чего их создавать. И тут есть огромные открытые вопросы для и российского ОПК, и для российской системы комплектования.

Ментально наш противник – фетишист и фаталист. Им нужна победа любой ценой. Победу любой ценой они видят на Покровском направлении. И будут бросать в эту "топку" все имеющиеся ресурсы, пока не захватят три больших села, чтобы потом для внутреннего потребления выдать информационный продукт, как они сильны и мощны. Курск такие возможности им не предоставляет. Там будут приниматься меры по стабилизации ситуации. Не зря эта область не вошла в территории, на которых проводится специально военная операция – там введен режим контртеррористической операции.

Какова цель Украины в Курской операции

На все это следует наложить еще упоминание о том, что Курская область перестала быть огневой позицией для российской артиллерии, откуда они обстреливали бы территорию Украины. Согласно статистике Генерального штаба количество обстрелов, например, вчера и месяц назад очень серьезно снизилось.

Сюда же добавим, что с плацдарма в Курской области гораздо удобнее наносить удары по аэродромам тактической авиации противника в Воронежской, Липецкой и Курской областях. Враг будет вынужден оттащить свою авиацию дальше в тыл. Соответственно, все это за собой повлечет понижение интенсивности атак с воздуха. Они будут вынуждены действовать с больших дистанций.

Похоже, что в этой операции нам нужно не расширять владения, а установить санитарную границу, которая будет гарантировать покой гражданам Украины в приграничных селах. Эта цель местами уже достигнута. Глубина этой границы может варьироваться от 20 до 100 километров – какого-либо определенного норматива не существует. Это зависит от средств поражения, которые у противника есть. Сейчас мы обезопасили свою территорию от тактической артиллерии, и этого вполне достаточно. Другие средства, которые есть у врага, слишком дороги, чтобы обстреливать сараи в Сумской области.

Главная же цель этой операции, с моей точки зрения, создание угрозы для группировки войск противника "Север", которая атакует Волчанск, Липцы, Глубокое и пытается создавать нам проблемы в Харьковской области. Если военные цели операции перевесят политические, то в ближайший месяц я ожидал бы боевых действий против группировки противника "Север" в Белгородской области.

Дальнейшее развитие событий по Курской области будет зависеть от нашей цели. Если наша цель – создать ощутимую угрозу для группировки "Север" – это одна история. Если мы планируем нанести фланговый удар и удар от Харькова в направлении Белгорода и разгромить эту группировку – это другая история.

Виктор Кевлюк, для РБК-Украина