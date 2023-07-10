Контрнаступление ВСУ на юге может ускориться при одном условии

Украинские войска добиваются успехов в контрнаступлении, особенно с учетом сложившихся условий. Надо понимать, что мы действует в условиях плотного минирования территорий. И на юге продвижение идет осторожно, поскольку в первую очередь нужно сохранить жизнь наших военных.

Основные боестолкновения происходят в районе Пятихаток и в направлении села Работино, если говорить о Запорожской области, и вдоль реки Мокрые Ялы в направлении Старомлиновки, если говорить о юге Донецкой. Здесь самая большая концентрация элементов минно-фугасного типа, поэтому молниеносного продвижения не будет.

На сегодня есть достижения, о которых время от времени официально сообщают, и те, о которых не объявляют. Мы также должны понимать, что есть информация, которую рано давать в открытые источники. Но в любом случае все это указывает на то, что оккупанты не могут остановить Силы обороны Украины на юге и постепенно вынуждены покидать позиции на юге.

Ускорить наступление можно, но только после того, как будет прорвана вторая линия обороны как раз в районе Старомлиновки, Работино и Пятихаток. В случае с последними двумя населенными пунктами будет продвижение в сторону оккупированных Токмака и Васильевки. Но опять же все будет зависеть от того, как на эту ситуацию посмотрит командование. Если говорить о быстрых штурмовых действиях, то скорость - это не всегда качество. Скорость - это еще и рост потерь личного состава. И если это признают нецелесообразным, то давить на врага будут пошагово и постепенно.

Что касается Бахмута, то командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что россиян загоняют в ловушку. Отмечу лишь, что ловушкой он был и тогда, когда они наступали. Действительно, сегодня у нас есть возможность оказывать огневое влияние непосредственно по восточным окраинам Бахмута.

Недавно было продемонстрировано видео, на котором наша артиллерия уничтожает РСЗО "Град" в пяти километрах от восточных окраин. Это говорит о том, что у нас есть возможность поражать цели на восточном секторе от Бахмута. Еще рано говорить о полном огневом контроле, но то, есть огневое влияние - это уже факт. Таким образом, россиян отрезают от комфортной логистики и ставят под угрозу их безопасную ротацию или даже побег из Бахмута.

При этом тревожные новости поступают с севера Донецкой и Харьковской областей. Неудивительно, ведь у россиян в Луганской области одна из самых боеспособных группировок. Но она не способна на какие-либо масштабные действия. В принципе, ничего нового. Есть угроза более интенсивных боев в направлении с Кременной на Лиман и в направлении Купянска. Хотя в первую очередь это имитация наступательных действий, чтобы отвлечь внимание Сил обороны Украины и оттянуть наши ресурсы с юга и Донецкой области.

На прошлой неделе украинские войска били по тылам, в частности в оккупированных Макеевке, Ясиноватой и Волновахе. Тут ничего особенного не происходит. Мы и раньше по ним доставали. Это рутинная работа наших сил по уничтожению российских объектов, снижению возможностей врага снабжать свои подразделения боекомплектом и топливом.

Александр Коваленко, для РБК-Украина