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Какие планы у России на поле боя и от чего зависят возможности ВСУ

Фото: весной со стороны врага будет стратегическая наступательная операция, а со стороны Украины – оборонная (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, корреспондент РБК-Украина

В настоящее время Силы обороны ведут стратегическую оборонную операцию. Враг давит фактически по всему фронту протяженностью в 1,5 тысячи километров. С конца года противник собрал резервы, вооружение, технику, боеприпасы. Поэтому сейчас он ведет интенсивные действия с Харьковской по Херсонской области. В результате этих действий оккупантам удалось захватить Авдеевку. И в этом направлении они пытаются продвигаться дальше.

О дальнейших планах врага и от чего будут зависеть возможности украинских сил - рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Кроме того, есть продолжение наступательных действий со стороны врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском, Запорожском направлениях и в районе наших херсонских плацдармов на левобережье. Везде у противника есть резервы, позволяющие проводить наступательные действия.

В районе Авдеевки до последнего времени наши войска имели некое вклинение в территорию, которую контролирует противник. После захвата этого населенного пункта им удалось выровнять линию фронта и высвободить силы, несмотря на большие потери. Там протяженность линии боевого столкновения снизилась, для них сократился фронт наступления. Другая проблема состоит в том, что к западу от Авдеевки местность ниже. Поэтому врагу удобнее бить по нашим рубежам обороны. Они бьются сейчас за те пункты, которые лежали на нашей так называемой дороге жизни к Авдеевке, по ней шла логистика в город.

Сейчас их ключевые усилия будут направлены на Ореховское направление, район Работино. Там они тоже хотят выровнять линию фронта, срезав вклинение в их позиции. К тому же оттуда мы достигаем из артиллерии к логистическим путям, ведущим из Крыма в Запорожскую область. Кроме того, они будут наступать с севера на Угледар и южнее в сторону Купянска.

Если говорить о ситуации весной, то со стороны врага будет стратегическая наступательная операция, со стороны Украины - стратегическая оборонная операция. Последующие действия будут определяться в зависимости от имеющихся сил. Очевидно, у россиян есть цель продвигаться как можно дальше до президентских выборов в РФ в середине марта. Для действий стратегического уровня у них пока сил нет, но для тактических - вполне. Относительно наших возможностей - они будут в значительной степени определяться объемами западной помощи, которую мы будем получать.

Наши европейские партнеры обещали до марта поставить миллион снарядов, однако в этот срок смогут отправить только половину. Есть идея закупить их вне ЕС, но этот подход отвергают Франция, Греция и Кипр.

В итоге главными задачами нашей оборонной операции является, во-первых, остановка продвижения врага. Во-вторых, уничтожение как можно больше силы и техники противника. Третье - выиграть время для аккумулирования сил и средств для успешного завершения этой оборонной операции и при наличии соответствующих ресурсов и резервов организации действий по деоккупации наших территорий.

Игорь Романенко для РБК-Украина

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