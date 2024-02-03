Какая ситуация с COVID-19 и гриппом в областях и возможен ли карантин в Украине

В Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях наблюдается превышение эпидемического уровня. В случае необходимости областные комиссии ТЭБ и ЧС могут вводить ограничения, но жесткие меры по Украине не прогнозируются.

Какая ситуация с заболеваемостью сейчас по стране и где больше всего больных COVID-19

Сейчас эпидпорог превышен в 3 областях, речь идет о Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой области. Увеличение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано еще в 5 областях: Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской. В других регионах страны на 31 января сохраняется неэпидемический уровень.

Из-за циркуляции вирусов гриппа А и В в 22 регионах страны сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди детей до 17 лет. Одним из факторов интенсивного роста заболеваемости - циркуляции вирусов гриппа АH1, для которых характерен резкий подъем заболеваемости, после которого идет резкий спад. Однако до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

С 15 по 21 января ОРВИ заболели 142 тысячи человек, из них более 66 тысяч - дети до 17 лет, госпитализированы 4 тысячи 728. Зафиксировано пять летальных случаев среди пациентов с диагнозом грипп, умершие не имели профилактических прививок против гриппа и COVID -19. С 15 по 21 января было выявлено 3 тысячи 654 случая заболевания COVID-19, среди них - 393 случая у детей до 17 лет; зарегистрировано 30 летальных исходов среди людей с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

С 22 по 28 января, ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 185 402 украинца, из них 96 120 - дети до 17 лет. Диагноз COVID-19 установлен в течение недели 3492 пациентам. В больницы госпитализированы 6 120 человек, из них 2 607 - дети. Медики сообщили о 34 летальных случаях среди больных коронавирусной инфекцией и восемь - среди больных гриппом. Все умершие не имели профилактических прививок против гриппа и не были вакцинированы против COVID-19.

Могут ли ввести карантин в Украине из-за COVID-19

В случае усложнения эпидситуации в той или иной общине, областные комиссии ТЭБ и ЧС имеют право локально прибегнуть к мерам, направленным на снижение риска и распространение эпидемии, в лечебных, образовательных учреждениях, заведениях торговли, общественного питания, на предприятиях.

Противоэпидемические меры могут включать введение масочного режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмена массовых мер по нормализации ситуации и т.д.

Введение более жестких карантинных мер, в частности, в виде карантина в школах по всей Украине, пока не прогнозируется. Такие меры, как карантины или продление каникул, сейчас внедряются в тех регионах страны, где есть резкий рост заболеваемости ОРВИ или превышение эпидемического порога.

Игорь Кузин, для РБК-Украина