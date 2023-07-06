Как уменьшить счета за коммуналку, если вы за границей: советы

Если человек не проживает в Украине, то коммунальные платежи платить все равно нужно. Но в таком случае лицо имеет право на перерасчет размера задолженности.

Снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг действующее законодательство разрешает, если в квартире или доме никто не проживал более 30 календарных дней. Это не касается отопления и услуг по управлению многоквартирным домом.

Для того, чтобы прекратить начисления за водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора, следует обратиться к компании-поставщику таких услуг с соответствующим заявлением.

К заявлению обязательно прилагается документ, подтверждающий, что человек не проживает в помещении – это могут быть документы о работе или проживании за границей.