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Как уменьшить счета за коммуналку, если вы за границей: советы

Фото: Оплата коммунальных услуг (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар, журналист Travel РБК-Украина

Задолженность украинцев за коммунальные услуги с начала войны выросла более чем на 20%. Многие уехали за границу и не оплачивают счета в Украине.

Между тем, сумму задолженности можно уменьшить и платить не за все услуги, рассказал РБК-Украина управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.

Если человек не проживает в Украине, то коммунальные платежи платить все равно нужно. Но в таком случае лицо имеет право на перерасчет размера задолженности.

Снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг действующее законодательство разрешает, если в квартире или доме никто не проживал более 30 календарных дней. Это не касается отопления и услуг по управлению многоквартирным домом.

Для того, чтобы прекратить начисления за водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора, следует обратиться к компании-поставщику таких услуг с соответствующим заявлением.

К заявлению обязательно прилагается документ, подтверждающий, что человек не проживает в помещении – это могут быть документы о работе или проживании за границей.

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Коммунальные платежи