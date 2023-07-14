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Эрдоган засветил российский С-400 для НАТО? Вряд ли это сильно поможет нашим военным

Радиолокационная станция 91Н6 российского производства могла засветиться в Вильнюсе (фото arsenal-info.ru)
Автор: Данила Крамаренко, обозреватель РБК-Украина

На саммите НАТО в Вильнюсе могла засветиться радиолокационная станция системы С-400 российского производства. OSINT-аналитики полагают, что их могла привезти Турция в рамках усилий союзников по защите встречи лидеров западных стран.

О том, может ли изучение этой РЛС на Западе как-то помочь нашим военным, - в комментарии рассказал РБК-Украина авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Турция вполне могла задействовать элементы С-400 для защиты неба над Вильнюсом. Контракт с Россией был подписан еще в 2017 году, в 2019-м его выполнили. С самого начала американцы были недовольны действиями Анкары, ввели санкции и исключили ее из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Не исключено, что элементы С-400 были в Литве, поскольку президент Эрдоган ведет интересную политику в отношении и США, и России.

ЗРК С-300/С-400 являются серьезными и мощными комплексами со своей концепцией и развитием. Пожалуй, это одна из топовых разработок, которые дают результаты в условиях современной войны. До полномасштабная вторжения наша оборона была настроена на С-300, ракет нам не хватает, но сам по себе комплекс очень хорош. Да и в целом система ПВО в Советском Союзе была правильная.

С-400 был реализован по принципу модульности, на нем есть основной радар и вспомогательные, которые могут быть разбросаны на расстоянии до 100 км. Сама система скорее не для объектной, а не региональной обороны. То есть способна покрыть какую-нибудь область или район.

Идеология отличается от американских Patriot. С-400 способен сбивать что-то из баллистики, что-то из малогабаритных и низколетящих целей, но не все сразу. А что касается заявленной дальности обнаружение радара 91Н6 в 600 км, то я отношусь скептически.

Основным элементом является фазированная радиолокационная решетка, и если я не ошибаюсь, то плотность маленьких антенн в х-диапазоне от 8 до 12 ГГц - не самая сильная сторона российской промышленности. Я не знаю РЛС, которые выявляют цели на 600 км. Такого нет даже в передовом американском ТHAAD. Там технически дальность обнаружения повышается за счет большего числа радаров, а также военных спутников, имеющие свои РЛС. Как по мне, 600 км для 91Н6 это все равно, что заявление россиян о якобы вдвое увеличенном производстве самолетов Су-35, что не имеет никакого отношения к реальности.

Могут ли элементы С-400 интегрировать в западные системы? Почему нет, мы же почти то же самое делаем. У нас С-300, С-200, С-125, Patriot и NASAMS объединены в одну систему. В том числе благодаря системе ситуативной осведомленности Delta, которая даже прошла тесты на совместимость в ряде стран НАТО.

Поэтому шумиху вокруг С-400 на саммите в Вильнюсе я расцениваю больше как медийное мероприятие, нежели имеющее какое-то значение для военных или разведки. Я не думаю, что элементы этой системы являются для нас или для специалистов НАТО большой загадкой или проблемой.

Главный интерес в плотности антенной решетки, в том, какую мощность она может передать. И я не уверен, что ее изучение может дать что-то принципиально новое. Несмотря на то, что С-400 достаточно опасные для нас системы, это достояние еще советских времен.

У нас их не было, но до 2008-2009 годов было тесное общение с российскими специалистами, которые помогали модернизовать С-300. Когда говорят, что у нас есть секреты от них, то я улыбаюсь и думаю: раз уж они не могут скрыть свои секреты, то и мы вряд ли можем. Надо понимать, что они о нас знают все, как и мы все знаем о них с точки зрения технологий и вооружений. У нас была одна школа и те же учителя.

Константин Криволап, для РБК-Украина

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