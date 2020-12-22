Эксперт объяснил мутацию коронавируса

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Коронавирус начал мутировать, новый штамм може передаваться быстрее. С чем это связано, объяснил РБК-Украина микробиолог и вирусолог, академик Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины Владимир Широбоков.

Считалось, что коронавирусы могут меняться только путем мутаций. Но они относятся к особому порядку вирусов Nidoviralis - нидовирусов (порядок оболочечных одноцепочечных РНК-вирусов, - ред.).

У них на одной стороне генома есть специальное приспособление - структура, которая дает возможность вирусу считывать многие мРНК (переносчики генетической информации, - ред.), которые сегодня используются как вакцинный препарат. Этот механизм позволяет им не только давать избыток РНК и белков, функция которых еще неизвестна, но и обмениваться информацией с другими вирусами.

И как раз особая генетическая структура коронавирусов - то, что они относятся к нидовирусам - заставляет по-другому рассматривать их - как вирусы с особым видом изменчивости.

Сегодня есть сообщения о появлении новой разновидности или мутанта коронавируса SARS-CoV-2, который, по заявлениям, распространяется на 70% быстрее.

С чем эта скорость распространения может быть связана? Во-первых, с изменением генетики и биологии вируса. Во-вторых, у них могло возникнуть больше сродства к рецепторам клетки, к которым они цепляются при заражении – к ACE2 рецептору. Пока что все это наверняка неизвестно, как и неизвестна причина возникновения мутантов.

Во всяком случае, согласно литературным публикациям, он распространяется действительно быстро. Не зря сегодня прекращается соединение с Великобританией. Но уже появилась информация о том, что этот мутант появился уже и Дании, и в Нидерландах, и в Италии, и в Южно-Африканской Республике.

Думаю, этот новый вариант уже достаточно распространен.

Если он, действительно, не вызывает более тяжелых форм заболевания, как об этом пишут, то особой угрозы он не представляет. При условии - что он существенно не изменился в антигенном отношении. То есть если антитела, которые вырабатываются к обычному штаму SARS-CoV-2, будут нейтрализировать и этот мутант.

Большинство публикаций, пока что не научных, утверждают, что он якобы нейтрализуется такими же антителами, как и прежний, обычный SARS-CoV-2. А значит, на применение вакцин и эффективность вакцинации это никак не повлияет. И это чрезвычайно важно и должно снизить всеобщее напряжение.

Пока что нет официальных данных, что изменения в вирусе прошли именно в антигенном S-белке шипа (именно на этот белок направлены нынешние вакцины, - ред.). И было бы хорошо, чтобы таких изменений не было. На этот белок синтезируются защитные антитела. Если мутация не затронула антигенную структуру этого S-белка, то нет особых оснований для беспокойства. Но нужно подождать больше научных сообщений о том, изменилась ли его структура.



Владимир Широбоков, для РБК-Украина