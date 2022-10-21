Эксперт о контрнаступлении ВСУ: интенсивность боев не уменьшилась, они перешли в другую категорию

Вооруженным силам удалось быстро прорваться на 20-30 км на севере Херсонской области, поскольку там противник создавал наступательную группировку. А подготовка к наступлению и обороне отличается. Враг там просто не успел перейти к обороне и был рассредоточен. На этом участке были не столь плотные боевые порядки, чем украинская армия воспользовались. Сейчас противник отошел, пытается удерживаться на новых рубежах и производит контратаки, которые не всегда успешны.

Нельзя сказать, что наше наступление забуксовало. Ведь наступление – это не только поступательное движение вперед. И если противник контратакует, то нам нужно отразить его наступление, отогнать его и тогда уже перейти к более активным боевым действиям. Наше наступление – это прыжки: продвинулись, остановились, снова продвинулись и снова остановились, потому что нельзя отрываться от тылов. Враг того и ждет, чтобы мы растащили свои коммуникации. Тогда они наносят удар во фланг и наша наступательная группировка может быть окружена.

К примеру, мы останавливаемся, закрепляемся на новых рубежах и начинаем работать по переднему краю артиллерией, по объектам в тылу противника системами залпового огня, разрушая его коммуникации, командную структуру, ресурсы и запасы. Когда мы достигаем определенного успеха, мы продвигаемся вперед.

В то же время, наше наступление объективно замедляется. Если мы говорим о Херсонской области, то, оттесняя противника, он уплотняет свои боевые порядки там, куда он уходит. Там, где оборонялись две батальонные тактические группы, теперь может обороняться четыре. Причем сопротивление агрессора совершенно не уменьшается – наоборот. Поэтому мы вынуждены замедляться. Со стороны это выглядит так, что мы перестали продвигаться вперед, но это не значит, что интенсивность боевых действий уменьшилась. Они просто перешли в другую категорию.

О влиянии российской мобилизации

Мобилизированные из России также усложняют наше продвижение. Какая бы ни была их подготовка, играет роль их количество. Если на линии сопротивления есть три мобилизованных, то, условно, нужно три шара или снаряда. А если их пять – нужно уже пять шаров. Россияне всегда работали в количестве.

К тому же, эти мобилизованные имеют разный уровень боевой готовности. Сейчас тех, у кого по документам есть большрй уровень готовности, без дополнительных учений бросают для создания занавес, чтобы удержать враждебные позиции. А в тылу в это время проводят боевую подготовку новых военных. То есть есть подразделения прикрытия, на которых в основном плевать, их задача – выиграть несколько дней и погибнуть. И есть совсем другие – ударные подразделения, которые готовятся в тылу противника.

Ведь противник и до объявления частичной мобилизации наращивал свои группировки войск. У них есть части, уже завершающие цикл боевой подготовки. И именно они могут создать нам угрозу в будущем.

Какая ситуация в Бахмуте

Может агрессор потенциально захватить Бахмут? Не уверен, что это возможно в ближайшее время, но это технически возможно. На этом направлении агрессор работает следующим образом. Они начинают интенсивно обстреливать и атаковать укрепленный населенный пункт, превращая эту зону в так называемый лунный ландшафт. Там просто физически не остается, где закрепляться.

Перед тем как перейти в наступление, враг может бить по населенному пункту часами, неделями – так они прогрызались в Пески. После чего противник пытается продвинуться туда. Это так называемая пирровая победа – когда ты достиг цели, но больше ничего уже поделать не можешь. Поэтому они могут взять Бахмут, но что они будут делать после этого?

Планы и приоритеты до конца года

На прогнозирование нашего продвижения до конца года может повлиять большое количество факторов. Мы не знаем, сколько еще войск враг может привлечь на оккупированные территории. Технически для нас было бы важно сломить сопротивление противника в двух ключевых точках – Сватово и Снегиревка. Если мы решаем эти две задачи, то врагу там будет очень сложно.

Снегиревка – это передовая позиция оккупантов, удерживающая всю линию обороны. После освобождения Снегиревки оборона противника просто разваливается. Оттуда открывается прямой путь в сторону Берислава и Херсона. То есть, деоккупация этого населенного пункта дает возможность продвигаться в двух независимых направлениях – в сторону Берислава - Новой Каховки и в направлении Херсона. Пока агрессор держит "снегиревский треугольник", это позволяет ему маневрировать, снабжать себя ресурсами и подвозить резервы.

В случае деоккупации Сватово перерезаются коммуникации, которые сейчас обеспечивают оборону врага на линии Троицкое – Кременная. Тогда мы выходим на другое направление – на линию Новопсков – Старобельск – Новоайдар. Это создает нам перспективные условия. Если дальше мы прорываемся на Старобельск, то у противника возникают очень большие трудности в северодонецкой агломерации.