На чьей стороне Бразилия в войне России против Украины

Занимает ли Бразилия пророссийскую позицию по вопросу войны в Украине

Если откровенно, то я не совсем разделяю настолько категоричные оценки. Здесь нельзя оперировать категориями "черное/белое". Действительно, для украинцев вызывает целую гору разных эмоций, когда речь идет об определенной риторике со стороны наших бразильских партнеров, в первую очередь по поводу российской агрессии. В то же время за последние месяцы отечественной дипломатии, в том числе с помощью наших европейских союзников, имеющих исторически дружеские отношения с Бразилией, удалось добиться ее более взвешенного взгляда на проблематику военного вторжения Кремля.

Важную роль в этом процессе сыграл и визит главного дипломатического советника бразильского президента Селса Аморима в Киев в мае, который является одним из ближайших соратников президента Лулы да Силвы. Его принял наш глава государства Владимир Зеленский, состоялся очень детальный брифинг с руководством Офиса президента, где из первых уст была донесена информация о масштабах и последствиях этой варварской войны Кремля. В конце концов, я и сам имел возможность провести с Аморимом детальные переговоры в МИД, сопровождая его весь день в Киеве.

Конечно, у нас нет иллюзий, что сможем кардинально изменить курс официальной Бразилии, но я сохраняю оптимизм, что Украине удастся существенно сблизить наши позиции.

Не забывайте, что, несмотря на отдельные публичные заявления, это государство поддержало все основополагающие резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской агрессии, включая и резолюцию от 23 февраля 2023 года. Напомню лишь, что в этой последней резолюции ГА ООН, в основу которой положена формула мира Зеленского, содержится требование к Москве "немедленно, полностью и безусловно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах".

Бразильские "мирные" инициативы

Мне неизвестно о существовании отдельной бразильской формулы мира. Это, насколько я знаю, отрицает и самая официальная Бразилия, равно как и якобы желание выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. Наша позиция четкая: любые возможные договоренности в будущем с Москвой могут основываться исключительно на формуле мира Зеленского. Точка.

Как убедить Бразилию занять сторону Украины в войне с РФ

Это безусловно очень и очень непростая задача, своего рода, Сизифов труд. Чтобы добиться лучшего понимания Бразилией сущности этой войны на истребление Украины, которую ведет Кремль, придется привлекать весь имеющийся в отечественной дипломатии арсенал. А он не очень впечатляет, если честно, с точки зрения ресурсов - и финансовых, и кадровых. Большие надежды в этом контексте возлагаю на возможность установления доверительных отношений между президентами обеих стран.

Очень важно организовать первую встречу Владимира Зеленского и Лулы да Силвы, наладить прямой диалог на самом высоком уровне. Этому, несомненно, способствовал бы и обмен визитами, которые мы будем готовить. Надеюсь, что нам удастся привлечь к процессу сближения обеих стран и народов также весь потенциал гражданского общества Бразилии, прежде всего - с помощью СМИ.

Поэтому пока рано говорить, что моя следующая дипломатическая миссия - это некая mission impossible. Я сделаю все в своих силах, чтобы превратить отношения с Бразилией в действительно стратегическое партнерство, которое, кстати, было заключено в 2009 году именно во время визита Лулы да Силвы в Украину. У нас есть шанс.