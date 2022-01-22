Жінку-репортера в прямому ефірі збила машина, але вона продовжила вести репортаж

Курйозний випадок стався на цьому тижні в США. Під час прямого ефіру дівчину-репортера збила машина, але вона продовжила вести трансляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Кадри з репортажу американського телеканалу WSAZ в Західній Вірджинії на цьому тижні стали вірусними після того, як дівчина-репортер під час прямого ефіру з місця аварії водопровідної магістралі потрапила під машину.

На щастя, удар був несильний і репортер Торі Йорги змогла прийти в себе і швидко запевнила глядачів і ведучого в студії, що з нею все гаразд. Після цього вона продовжила вести репортаж.

Аварія могла статися через те, що водій автомобіля не помітив репортерку через миготливі вогні машини швидкої допомоги, що знаходилася на місці аварії.

Однак справжня причина в тому, що дівчина-репортер вела трансляцію сама, встановивши заздалегідь камеру. А от якби зйомку вів оператор, він би точно побачив за спиною журналістки автомобіль й попередив би її.

Після інциденту репортерка звернулася до відділення невідкладної допомоги, але після обстеження її відпустили додому.

Нагадавши, Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику влаштував серйозну ДТП в Лос-Анджелесі. В результаті аварії він протаранив автомобіль, водійка якого потрапила в лікарню з травмами голови.