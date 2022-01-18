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Завод імені Малишева побудвав вісім кузовів для нових бронетранспортерів: що про них відомо

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Вівторок 18 січня 2022 14:10
Завод імені Малишева побудвав вісім кузовів для нових бронетранспортерів: що про них відомо БТР-4Е на випробуваннях (Фото: defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова (ХКБМ) підписало із заводом імені Малишева контракт на поставку восьми корпусів для бронетранспортерів. Згідно з інформацією на майданчику Prozorro, сумарна вартість кузовів склала 12,3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Точна модифікація бронетранспортерів не повідомляються. Але судячи з опублікованої раніше інформації, ХКБМ, має замовлення на будівництво декількох десятків БТР-4Е. Мабуть, якраз кузова таких бронетранспортерів і передані заводом імені Малишева.

Завод імені Малишева побудвав вісім кузовів для нових бронетранспортерів: що про них відомо У 2020 році Міноборони України замовило у ХКБМ 77 одиниць БТР-4 різних модифікацій. Станом на кінець минулого року повідомлялося про передачу 10 нових БТР-4Е ЗСУ. Модель БТР-4Е відрізняється від базової моделі установкою над корпусом бойового модуля БМ-7 "Парус". Спочатку ця версія була розроблена для ринку Іраку. Публічна прем'єра моделі відбулася в березні 2014 року.

Також ми писали, що Берлін хочуть зробити першим у світі містом без автомобілів. Ініціаторами заборони експлуатації автомобілів в Берліні стала група жителів міста.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen анонсував новий Golf. Компанія натякнула, що мова йде про спортивне виконання хетчбека.

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