До 140 тисяч доларів за Leaf: скільки коштує найпопулярніший електрокар України в інших країнах

Експерти проаналізували ціни на електромобіль Nissan Leaf в різних країнах. Як раніше ми з'ясували в огляді електромобільного ринку України, в нашій країні цей електрокар не тільки найпопулярніший, але й найдоступніший серед моделей, що офіційно продаються.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Електромобілі - майбутнє більшості виробників автомобілів, тому багато хто з нас розглядають можливість переходу на "зелені" машини.

Не секрет, що поки електромобілі коштують істотно дорожче своїх побратимів, оснащених двигунами внутрішнього згоряння. Але дивно, наскільки сильно може відрізнятися вартість володіння однією і тією ж моделлю в різних куточках світу.

Дослідження, проведене компанією Compare the Market, показало, що розкид вартості Nissan Leaf може досягати 117 тисяч доларів, в залежності від того, в якій країні ви знаходитесь.

Через складне поєднання високих податків на імпорт і сертифіката прав володіння в Сінгапурі Ліф коштує приголомшливі 141 тисячу доларів - майже в шість разів більше, ніж ви заплатили б в Іспанії. Тут електричний хетчбек обійшовся б всього від 24 408 доларів - найнижча ціна серед 53 країн, проаналізованих в дослідженні. Це значною мірою пов'язано з субсидією до 7000 доларів, яку надають іспанським покупцям електромобілів.

В Україні на даний момент модель пропонується за спеціальною ціною на автомобілі 2021 року випуску – 928 960 грн. ($34 088). У Сполучених Штатах завдяки пільгам ціни на Leaf починається з 27 400 доларів. Це значно менше середніх по світу 38 тисяч доларів.

Цікаво, що хоча ціни на батареї впали на 89 відсотків у порівнянні з 2010 роком, в агентстві Bloomberg прогнозують, що в наступному році ціни знову зростуть через збільшення вартості літію.

Однак, в підсумку, у покупця просто не буде вибору, оскільки багато країн і виробники зобов'язалися припинити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, що електромобіль Nissan Leaf третьої генерації змінить тип кузова. Новинка отримає збільшений кліренс, пластиковий обвіс і перетвориться з хетчбека в кросовер.