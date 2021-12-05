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Машина часу в снігах Буковеля: DeLorean із "Назад у майбутнє" помічено на гірськолижному курорті

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Неділя 05 грудня 2021 14:57
Машина часу в снігах Буковеля: DeLorean із "Назад у майбутнє" помічено на гірськолижному курорті
Автор: Вадим Добровольский

Цими вихідними в Буковелі вив помічений легендарний і надзвичайно рідкісний автомобіль. Йдеться про спорткар DeLorean DMC12, який відомий участю у кінотрилогії "Назад у майбутнє".

Про це повыдомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Instagram-сторінку drive luxury.

На українському гірськолижному курорті Буковель зустріти дорогі преміальні машини – не рідкість. Але тим, хто був там цими вихідними, пощастило на власны очі побачити воістину раритет. Та ще який: до Буковеля приїхав легендарний DeLorean DMC12, який прославився завдяки фільму "Назад у майбутнє". Саме на основі цього двомісного спорткара з крилами типу "крило чайки" було збудовано машину часу.

За інформацією РБК-Україна Авто, в Україні всього два чи три такі автомобілі, а той, що був помічений у Буковелі, "живе" у Чернівцях. Судячи з номерів із кодом Болгарії, машина ввезена в Україну без розмитнення. Враховуючи, що спорткар випускався в 1980-81 роках, за пільговою схемою його все одно не вдалося б розмитнити через невідповідність мінімальному екологічному порогу Євро 2.

Машина часу в снігах Буковеля: DeLorean із &quot;Назад у майбутнє&quot; помічено на гірськолижному курорті

Цей екземпляр DeLorean DMC12 відомий тим, що знімався в рекламі інтернет-провайдері з Чернівців, а візит до Буковеля також пов'язаний з сучасними технологіями. Машина виконувала роль шоу-стопера на Українській конференції операторів зв'язку, яка проходила в Буковлі з 2 по 5 грудня.

Всього випущено 8,5 тисячі DeLorean DMC12. Купе з дизайном знаменитого Джорджетто Джуджаро вирізнялося кузовом із панелями з нержавіючої сталі. У рух автомобіль приводиться 130-сильним бензиновим мотором V6 об'ємом 2,7 літра, що розташований у задньому звисі подібно Porsche 911 та Запорожцям з моторами-повітряниками.

Нагадаємо, що Tesla Model 3 з човновим мотором вирушила форсувати озеро. Незвичайний електромобіль був помічений у Китаї.

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