Вперше у світі: Volvo перетворив машинку Lego на справжній навантажувач

Компанія Volvo Construction Equipment використовувала модель серії LEGO Technic для створення реальної будівельної машини. Зазвичай все буває навпаки - вже існуючі автомобілі перетворюються в масштабні дитячі модельки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek

У 2018 році інженери і дизайнери Volvo CE і LEGO створили фронтальний навантажувач ZEUX, який потім став прообразом справжньої будівельної машини LX03, побудованої на агрегатах серійного навантажувача L25 Electric. В її основі лежить рама ножичного типу, з одного боку якої закріплений ківш, з іншого — противагу у вигляді блоку батарей.

Фронтальний навантажувач LX03 повністю автономний, а для того, щоб зачерпнути ґрунт, йому досить просто опустити задню частину. Машина оснащена двома електромоторами: один — для руху (36 кВт), інший — для гідравліки (32 кВт). Батарея ємністю 40 кВт∙год забезпечує від двох до восьми годин автономної роботи.

За твердженням творців, це перший випадок в історії, коли Іграшкова модель Lego перетворилася на реально працюючу машину.

Нагадаємо, що компанія Volvo представила в США безпілотну вантажівку. Дослідна машина створена на базі флагманської моделі марки для магістральних перевезень VNL.