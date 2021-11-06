Вагон емоцій: тест-драйв електричного крос-універсала Porsche Taycan Cross Turismo

Минулого літа гама електромобіля Porsche Taycan на українському ринку поповнилася версією Cross Turismo, причому новинка вже мітить у лідери електричних продажів марки. Ми взяли таку машину на тест-драйв, щоб з'ясувати, у чому привабливість цього крос-універсала.

На перший погляд, Porsche Taycan Cross Turismo не здається раціональним придбанням. Універсальний п'ятидверний кузов, обов'язковий повний привід, але... Менш місткий, ніж кросовер Cayenne, менш спортивний, ніж спорткар 911 і базовий Тайкан, і менш далекобійний, ніж автомобіль з ДВЗ. А заявлена "позашляховість" обмежується злегка збільшеним дорожнім просвітом і переналаштованої електронікою.

З моделлю Taycan компанія Porsche у 2020 році відкрила для себе двері в нову електричну еру. Тепер в лінійці з'явилася версія Cross Turismo з іншим дизайном задньої частини кузова, строго повнопривідною концепцією і претензією на кросоверність

Однак статистика, як сама вперта річ у світі, говорить про інше. З початку року в Україні продано 48 екземплярів Taycan, а Cross Turismo, дарма що з'явився на нашому ринку ближче до літа, вже розійшовся тиражем 36 одиниць. Але головне – в структурі попередніх замовлень "позашляховий" Тайкан вже обігнав базову машину, так що до кінця року напевно стане лідером електричних продажів марки.

А в глобальному масштабі сімейство Тайкан за підсумками дев'яти місяців 2021 року і зовсім вийшло на третє місце за популярністю серед всіх моделей Porsche, обігнавши, страшно сказати, навіть культовий "дев'ять один один". Крос Туризмо вніс у це досягнення свій вагомий внесок.

Гра у своїй лізі: концепція Порше Тайкан Cross Turismo

Магія бренду Porsche така ж сильна, як і привабливість Tesla, та й за технологічністю це продукти одного рівня. Тому суперечка про те, що краще - машини сімейства Taycan або Model S, не мають сенсу. При цьому Тайкан має додатковий козир: красу. Витончена стилістика, яку підопічні Ілона Маска не захотіли чи не вважали за потрібне дати своїм машинам.

У сімействі "тайканових" саме п'ятидверний Cross Turismo вийшов по-особливому гарно, однозначно виграючи у базового седана. Скульптурна корма з спадною лінією даху і додатковими багажними дверима перетворила машину на… Слово "універсал" тут недоречно, перед нами представник племені так званих шутинг-брейків – термін використовується для швидких і потужних машин зі стильним дизайном двооб'ємного кузова.

У статиці Taycan Cross Turismo майстерно маскує свою електричну суть: лючки зарядки, розташовані по обидва борти на передніх крилах, практично непомітні, і лише відсутність вихлопних труб видає в ньому електромобіль

Ще одна важлива відмінність від "просто" Тайкан – обов'язковий повний привід, тоді як базова версія седана має лише один мотор на задній осі. Тому лінійка Крос Туризмо налічує чотири версії замість п'яти, але називаються вони ідентично – 4, 4S, Turbo і Turbo S.

У нас на тесті – версія Cross Turismo 4S з силовою установкою піковою потужністю 571 к.с. та максимальним крутним моментом 650 Нм.

Літри та сантиметри: салон крос-універсала Порше Тайкан

Передня частина салону Taycan Cross Turismo ідентична седану – ті ж глибокі ковшеподібні крісла, ті ж самі чотири дисплеї (пасажирський пропонується як опція). А ось на другому ряду...

Тепер тут можна розташуватися без того, щоб упертися головою в стелю. І без ризику прикластися верхівкою про верхній отвір дверей при посадці. Адже дах спадає більше порожнього, а заднє скло розташоване далі. Принагідно відчутно зручніше став багажник, куди відкриває доступ повноцінні підйомні двері. Порівняно з седаном корисний об'єм зріс на 80 л – до 446 літрів. А якщо скласти спинки задніх сидінь, отримаємо вже 1212 літри.

Що ж, якщо у Taycan були лише дві функції – драйверська та іміджева, то Cross Turismo набув цілком відчутних практичних переваг. Можна всією сім'єю махнути на вихідні, наприклад, до заміського клубу, прихопивши і дитячі іграшки, і валізу з вечірнім вбранням дружини.

Встати навшпиньки: кліренс Тайкан Крос Туризмо

Найголовніше придбання – під днищем. Звання крос-універсала або, як у Порше називають машину, Cross Utility Vehicle зобов'язує мати збільшений дорожній просвіт – він виріс, причому відчутно. А ще його можна змінювати в широких межах, а конкретне значення залежить від версії та налаштувань.

У Cross Turismo 4S у порівнянні з таким же "просто" Тайканом кліренс збільшився зі 127 до 146 мм. Якщо замовити опціональний пакет Off-Road Design, як на тестовій машині, отримаємо ще плюс 10 мм. Ну а спеціальний "позашляховий" режим Gravel дозволяє піднятися над землею ще на 20 мм – підсумкові 176 мм вражають.

Зовнішні прикмети пакету Off-Road Design – пластикові накладки по периметру кузова: на бамперах і на задніх дверях

Важливо зазначити, що перехід у Gravel крім додаткових міліметрів дає зміну налаштувань активної підвіски PASM (Porsche Active Suspension Management) з прицілом на позашляхову їзду.

Швидкий в будь-який момент часу: драйв Taycan Cross Turismo

До першої "сотні" за 4,1 секунди. Розгін у 571-сильного Cross Turismo 4S по-електромобільному вибуховий, але не рекордний на тлі тієї ж Тесли Model S. Тому тим, хто жадає більшого – точніше, в цьому випадку меншого, пряма дорога до конфігуратора. Модифікація Turbo при потужності 680 к.с. спринт 0-100 км/год виконує за 3,3 секунди, а топова 761-сильна Turbo S – за 2,9 секунди.

Але не варто забувати, що Turbo і вже тим більше Turbo S – це постійна боротьба. Боротьба з собою, щоб не стартувати "на всі гроші" при кожному розгоні, а якщо не встояв перед спокусою – вже боротьба з машиною, яка при такій енергоозброєності вимагає від водія особливих навичок. Та й коштують вони набагато дорожче: за ціну "турбо-ески" (5,13 млн гривень) можна купити дві машини в стартовій версії 4 (2,67 млн гривень).

Технічні характеристики Porsche Taycan Cross Turismo

Версія Пікова потужність, к. с. (кВт) Розгін до 100 км/ год, з* Запас ходу, км** Витрата електрики, кВт/100 км** 4 476 (350) 5,1 389–456 28,1 4S 571(420) 4,1 388–452 28,1 Turbo 680 (500) 3,3 395–492 28,7 Turbo S 761 (560) 2,9 388–419 29,4

** В режимі Launch Control; * * для комбінованого циклу

А "еска" за 3,1 млн гривень виглядає оптимальним варіантом за співвідношенням ціна/швидкість, адже її динамічних можливостей за очі вистачить 90% тим, хто приміряє на себе цей електричний Порше.

Тому що таке чотири секунди до сотні? Це поздовжнє прискорення 0,8g (акселерометр можна вивести на панель приладів) при розгоні "в підлогу" з Launch Control – інакше кажучи, на кожному старті підголовник буде легенько бити водія по потилиці. Це вражаюча швидкість навіть у міському діапазоні швидкостей і додатковий простір для маневру – за динамічною маневреністю Крос Туризмо схожий на мотоцикл.

Зрештою, це тонни задоволення в кожному повороті звивистої заміської дороги. Попри дорожній просвіт та масу, що збільшилися, крос-універсал по керованості ні в чому не поступається базовому седану – так само впевнено стоїть на дузі, так само блискавично відгукується на акселератор і до останнього чіпляється шинами за асфальт, демонструючи хватку справжнього Порше. І навіть у хард-коровому режимі Sport Plus ця машина легка та зрозуміла в керуванні.

Натяк на вражаючу швидкість Taycan Cross Turismo можна знайти... навіть у багажнику. Валіза з зарядним кабелем пристебнута до підлоги двома карабінами – зовсім не зайвий запобіжний захід при таких прискореннях

А що режим Gravel? На бездоріжжя я не виїжджав, але по ґрунтовці прохопив. Зібраність підвіски зростає – це дає водієві почуття впевненості, що не дістанеш бампером до купини, і дозволяє їхати досить активно.

Кілометри та кіловати: запас ходу Тайкан Cross Turismo

В Україні електромобіль - все ще вибір сміливих, хто не боїться обмеженого пробігу і труднощів із зарядкою. У власників Кросс Туризмо страхів буде менше, адже тягова батарея ємністю 93,4 кВт·год (на відміну від базового Тайкана вона однакова для всіх версій) забезпечує далекобійність близько 400-450 км у реальному житті. Це практично відповідає паспортним значенням – у модифікації 4S вони лежать в межах 388-452 км і 462-532 км для змішаного і міського циклу відповідно.

З таким запасом ходу вже можна віддалятися від розетки на великі відстані. Наприклад, я після двох днів їзди по Києву в режимі будинок/робота відправився за 90 км в Переяслав-Хмельницький. Їхав у спокійному режимі, тому після повернення привіз трохи менше чверті заряду. А заповнив його на найпотужнішій в Україні зарядній станції.

Зарядка на 320 кВт з'явилася у київського дилера Porsche практично одночасно з виведенням на наш ринок Cross Turismo і дозволяє заповнити його батарею до 80% менш ніж за годину. Причому для власників електрокарів марки енергія безкоштовна. Хоча навряд чи вони будуть сюди навідуватися кожен раз, адже напевно майже у кожного під боком - в гаражі будинку або на паркінгу багатоповерхівки – є як мінімум 11-кіловатний термінал. Навіть такої потужності достатньо, щоб за ніч зарядитися до повного.

Батарея Taycan Cross Turismo з робочою напругою 800 В дозволяє заряджатися на терміналах постійного струму потужністю до 270 кВт. Встановлена в Києві у дилера Porsche станція (на фото) формально забезпечує це значення, але за фактом приймається на борт потужність буде менше, адже зарядка йде через проміжний бустер-акумулятор на 140 кВт·год. Під час У моєму випадку швидкість склала близько 90–100 кВт·год

Рецепт щастя: доданки успіху Taycan Cross Turismo

Стильний дизайн, зручніший салон та багажник підвищеної місткості – ось фактори, які зумовили такий швидкий успіх крос-універсала в Україні та й у всьому світі. Додамо сюди яскравий характер на асфальті та можливість пересуватися легким бездоріжжям завдяки збільшеному кліренсу та окремому режиму Gravel.

Важливо й те, що за ціною новинка лише трохи дорожча за седан. Насправді це навіть вигідніша покупка, адже в активі обов'язковий повний привід та батарея збільшеної ємності, за яку у разі "просто" Тайкана потрібно доплачувати.