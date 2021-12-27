ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Компанія Hyundai використовуватиме пластикові відходи як сировину для виробництва водню

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 09:21
Компанія Hyundai використовуватиме пластикові відходи як сировину для виробництва водню Фото: hyundai.com
Автор: Вадим Добровольский

Энергия из мусора: пластиковые отходы станут сырьем производства для водорода на новом заводе Hyundai

Компанія Hyundai планує звести завод для виробництва водню. Сировиною стануть пластикові відходи.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.

Минулої осені компанія Hyundai оголосила про інвестиції у водень у розмірі 1,1 мільярда доларів. На ці гроші будуть побудовані два нових заводів з виробництва паливних елементів у Південній Кореї.

Наступним етапом переходу на водень стане завод із його виробництва. Причому сировиною стануть пластикові відходи. Водень високої чистоти видобуватиметься шляхом піролізу та наступної газифікації. Піроліз - це процес розкладання матеріалів за високих температур в інертному середовищі. За попередньою інформацією, будівництво заводу коштуватиме компанії 400 млн доларів.

Зараз компанія випускає лише одну модель на водні - це кросовер Hyundai Nexo з силовою установкою на паливних елементах. У майбутньому лінійка водневих автомобілів Hyundai розшириться.

Нагадаємо, Toyota почала продаж свого найдешевшого електромобіля. Сітікар C+pod у себе на батьківщині в Японії коштує 15 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок Воднева енергетика
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору