Керується голосом і їздить сам по собі: представлено автономний електричний будинок на колесах

Знаменитий виробник автофургонів і будинків на колесах Airstream представил свій перший електричний трейлер. Новинка забезпечена власною силовою установкою і підтримує технологію "розумного будинку".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Airstream eStream побудований на буксируемой платформі Thor власної розробки, яка включає в себе високовольтну електричну трансмісію, розроблену спільно з компанією ZF – вона передає тягу на колеса причепа. І таким чином бере на себе частину навантаження автомобіля-буксирувальника.

Концепт-трейлер оснащений двома електромоторами двигунами (по одному на кожне колесо) загальною потужністю 242 кінських сили і крутним моментом 179 Нм. Двигуни живляться від двох літій-іонних батарей загальною ємністю 80 кВт*г.

Наявність додаткових ємних акумуляторів на природі далеко від ліній електропередач дає значну перевагу в порівнянні з традиційними кемперами. Крім того, трейлер забезпечений сонячними панелями потужністю 900 Вт, які заряджають батареї та інші бортові пристрої. Це дозволяє мандрівникам комфортно провести до двох тижнів далеко від зовнішнього світу.

Цікаво, що трейлер можна дистанційно припаркувати в режимі "Move" без допомоги автомобіля-буксирувальника. Це позбавить водія від зайвого стресу при русі з причепом заднім ходом.

У салоні передбачено все необхідне для комфортних подорожей. Крім того, eStream за заявою виробника забезпечує "технологію розумного будинку і надійний цифровий зв'язок", а також голосове управління клімат-контролем і освітленням.

Цифрові інструменти дозволяють проводити онлайн-діагностику при виникненні проблем і знаходити найближчі зарядні станції зі свого телефону.

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