Українські АЗК розпочали продаж зимового дизпалива

Мережа АЗК SOCAR відкрила продаж зимового дизельного палива Nano та арктичного Nano Extro. Обидва види продукції виготовляються на литовському заводі Mazeikiu Nafta, що входить до польського концерну Orlen.

Про це повідомляє РБК-Україна AUTO з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається в повідомленні, зимове дизпальне Nano та арктичне Nano Extrо відповідають вимогам "Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив" та ДСТУ 7688:2015 "Паливо дизельне Євро. Технічні умови".

Обидва види палива відповідають екологічному класу Євро-5 та вимогам ДСТУ 7688 - вміст сірки не перевищує 10 мг/кг.

До складу зимового дизельного палива Nano та арктичного Nano Extrо входять багатофункціональні присадки європейського хімічного гіганта, концерну BASF. А паливо Nano Extro містить максимальну кількість рекомендованих виробником присадок - 1300 грам на тонну, що дозволяє мінімізувати звернення на СТО і продовжує термін служби авто.

На українському ринку представлено три види сезонного дизельного палива: літнє, зимове та арктичне (ДСТУ 7688). ПТФ літніх видів дизельного палива - не вище -5°С. У зимових сортів - не вище -20°С, а арктичне повинно мати ПТФ не вище -30°С.

При низьких температурах парафіни, що знаходяться в дизелі, починають кристалізуватися і паливо густішає. Вони не дають йому проходити через фільтр і засмічують паливний насос.

Крім того, потрапляючи в двигун, вони викликають підвищене нагароутворення. В результаті - підвищений знос деталей, засмічення фільтрів і зупинка мотора.

Щоб дизельний двигун не вийшов з ладу, необхідно використовувати для його "харчування" сезонні види палива. Саме тому АЗК проводять серйозні дослідження палива, що реалізується, на відповідність стандартам і нормативам.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України пропонує з 2030 року заборонити ввезення в країну дизельних та бензинових автомобілів.