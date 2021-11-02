Немає мікрочіпів – немає машин: авторинок в Україні пішов у "мінус"

Число реєстрацій нових автомобілів в жовтні в порівнянні з попереднім місяцем знизилося на 16%. Падіння в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 6 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на асоціацію Укравтопром.

Всього в жовтні поточного року український автопарк поповнили майже 8 тисяч нових легкових автомобілів. Найбільшим попитом знову користувалися автомобілі марки Toyota-1244 зареєстрованих машин. Але в порівнянні з жовтнем 20200го реалізація зменшилася на 9 відсотків.

Друге місце, незважаючи на 35 - відсоткове падіння продажів, утримує французька марка Renault-926 проданих авто. Третю сходинку рейтингу з 20-відсотковим падінням зберегла за собою KIA (668 авто). А ось Китайська Chery в жовтні в два з половиною рази збільшила продажі і продемонструвала четвертий результат — 488 авто. Замикає п'ятірку лідерів місяця з чотириразовим зростанням продажів Mitsubishi — 456 машин.

Також в десятку найпопулярніших марок жовтня увійшли: Hyundai - 374 шт. (+23%); Nissan — 355 шт. (-11%); Suzuki — 354 шт. (+115%); Skoda — 335 шт. (-44%); Mercedes-Benz — 278 шт. (+38%).

Бестселером місяця став компактний кросовер KIA Sportage, перевагу якому віддали 463 українських покупця. Всього ж з початку року українці придбали і поставили на облік 84,1 тис.нових легкових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадавши, вперше в історії Tesla очолила продажі нових автомобілів в Європі у вересні, зайнявши 2,6% ринку. Це також перший випадок, коли електромобіль став лідером з продажу на ринку ЄС.