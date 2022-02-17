Важче Ланоса: названо електромобіль з найбільшою батареєю в світі

Новий електричний пікап GMC Hummer EV дивує своєю величезною вагою. Його споряджена маса становить 4 111 кг.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Car&Driver.
Повна маса позашляховика дорівнює значним 4 785 кг. Цікаво, що тягова акумуляторна батарея важить 1326 кг, що робить її найважчою серед сучасних серійних електромобілів. Для порівняння, споряджена маса ЗАЗ Lanos в залежності від версії варіюється в межах 1095-1140 кг.
Раніше ми писали, що у США радянські "Жигулі", "Волги" і "москвичі" продають за ціною Corvette і Mustang. Багато машин із зібрання прибули за океан з України.
Також повідомлялося, що названо найпопулярніші кросовери в Україні. Бестселери за останні місяці істотно подорожчали.