Мільярд гривень: стало відомо, скільки і яких автомобілів придбали Нацполіція та СБУ у 2021 році

Згідно з офіційною інформацією Реєстру державних тендерних закупівель Prozorro, Національна поліція і Служба безпеки України за 2021 рік поповнили свій автопарк 1571 автомобілем. Найпопулярнішим став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сервіс Dozorro.

Найактивніше автомобілі купували у вересні-листопаді: на ці місяці припадає 46% всіх угод про державні закупівлі. Найпопулярніша модель в силових структурах за підсумком 2021 року – кросовер Renault Duster, яких в Національну поліцію і СБУ поставили 599 одиниць на загальну суму в 332 млн гривень.

Також для поліції придбали 250 нових седанів Toyota Corolla, 147 кросоверів Kia Sportage, 107 бюджетних седанів Peugeot 301, а також кілька десятків спеціалізованих фургонів Ford Transit та ін. Всього ж на службу в Національну поліцію надійшла 1321 машина, які обійшлися бюджету у 820 млн гривень.

Служба безпеки України найчастіше купувала для своїх потреб кросовер Toyota RAV4 (всього закуплено 65 штук). На другому місці Hyundai Tucson у кількості 50 одиниць, Renault Duster, Mitsubishi Outlander та ін. Всього ж для СБУ придбали 250 нових машин на загальну суму у 202 млн гривень.

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