Три десятки електромобілів: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi анонсував свої найближчі новинки

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планує збільшити свої інвестиції в електромобілі в три рази шляхом спільної розробки ряду електромобілів. Завдяки цим інвестиціям три бренди прагнуть істотно розширити свою електричну модельну лінійку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.

Альянс планує інвестувати понад 20 мільярдів євро протягом наступних кількох років. До кінця десятиліття варто очікувати появи більше 30 нових електромобілів на базі п'яти загальних платформ. Альянс вже витратив 10 мільярдів євро на оновлення виробничих майданчиків, які займатимуться випуском електрокарів.

Чотири з п'яти анонсованих загальних платформ вже розроблені, а п'ятий "візок" повинні представити в поточному році. За планами, до 2030 року в модельній лінійці всіх брендів в кожному сегменті повинен бути присутнім як мінімум один електрокар. Спільне використання платформ повинно дозволити альянсу знизити витрати на виробництво. Головна мета - створити сімейство електромобілів, які за ціною не будуть випереджати їх бензинові аналоги. Спільне використання батарей також вдвічі скоротить виробничі витрати.

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