Три десятки електромобілів: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi анонсував свої найближчі новинки

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планує збільшити свої інвестиції в електромобілі в три рази шляхом спільної розробки ряду електромобілів. Завдяки цим інвестиціям три бренди прагнуть істотно розширити свою електричну модельну лінійку.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.
Альянс планує інвестувати понад 20 мільярдів євро протягом наступних кількох років. До кінця десятиліття варто очікувати появи більше 30 нових електромобілів на базі п'яти загальних платформ. Альянс вже витратив 10 мільярдів євро на оновлення виробничих майданчиків, які займатимуться випуском електрокарів.
Раніше повідомлялося, що літаючому автомобілю AirCar з мотором BMW офіційно дозволили польоти над Європою. Перші кілометри аеромобіль пролетів над Словаччиною.
Також ми писали, що названа дата української прем'єри кросовера Nissan X-Trail. Новинка приїде в Україну в другій половині 2022 року.