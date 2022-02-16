На третьому місці в Східній Європі: названі причини зростання популярності шин Nokian в Україні

Для компанії Nokian Україна - це п'ятий ринок за кількістю проданих шин в Європі та третій – у Східно-Європейському регіоні. У планах фінського виробника збільшити свою присутність на нашому ринку. З цією метою були презентовані нові літні та позашляхові шини.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто.
За 2021 рік компанія збільшила свої продажі на 41%, тоді як весь шинний ринок в Україні виріс тільки на 22%. Очікується, що в наступні кілька років щорічне зростання ринку скоротиться до 5-7%. Цікаво, що за минулий рік частка Nokian на вітчизняному шинному ринку збільшилася з 15 до 18%.
Серед головних факторів успіху в українському представництві Nokian називають актуальну модельну лінійку з широким переліком типорозмірів, широку дилерську мережу і звичайно ж відповідність характеристик шин українському клімату.
На відміну від багатьох країн Східної та Центральної Європи, на ринку України представлена арктична модельна лінійка, яка багато в чому перетинається з країнами Скандинавії.
У сезоні 2022 року на українському ринку з'явиться нові літні шини Hakka Blue 3 і Hakka Blue 3 SUV. Серед їх головних особливостей - асиметричний малюнок, нові ламелі Dry Touch3.0, що поліпшують відведення води з плями контакту шини з дорогою, а також знижений шум від кочення. Літня шина представлена в розмірах від 15 до 19 дюймів.
Для кращого опору гострим каменям і іншим грубим елементам рельєфу арамідні волокна використовуються не тільки в плечовій зоні, але і в каркасі під протектором. Шина Nokian Outpost AT представлена в 45 типорозмірах розмірністю від 15 до 22 дюймів.
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