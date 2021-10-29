Альтернатива RAV4: Toyota представила свій перший електричний кросовер

Компанія Toyota офіційно представила серійний електричний кросовер bZ4X, який вважається батарейним аналогом моделі RAV4.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Електричний кросовер Toyota bZ4X став першою моделлю, побудованою на новій платформі e-TNGA. Новинка розроблена спільно з компанією Subaru, якій довірили Налаштування системи повного приводу.

На даху кросовера встановлені сонячні панелі, здатні забезпечити про 1800 км додаткового пробігу щорічно.

У топ-версіях кросовер запропонують з кермом, виконаним у вигляді штурвала. Причому механічного зв'язку керма з колесами немає – це дозволить уникнути перехоплення рук при маневруванні.

Габаритні розміри моделі складають 4690х1860х1650 мм при довжині колісної бази 2850 мм. У базовому передньопривідному варіанті Toyota bZ4X оснащується 204-сильним електромотором і здатний проїхати на одній зарядці близько 500 кілометрів.

Повнопривідна версія з системою X-Pro від Subaru доповнена ще одним електромотором, в результаті чого сумарна віддача силової установки досягає 218 к. с. На одному заряді батареї ємністю 71.4 кВт∙год такий кросовер зможе проїхати до 460 км. Маса машини в залежності від виконання становить 1920 або 2005 кг.

У салонах європейських дилерів Toyota bZ4X з'явиться в середині 2022 року. Це перша з семи моделей під електричним суббредном bZ, які японська марка планує випустити в найближчі три роки.

Нагадаємо, Toyota оголосила, що інвестує 3,4 мільярда доларів (380 мільярдів ієн) у розвиток автомобільних акумуляторів до 2030 року. Ці гроші підуть на розробку і виробництво тягових батарей для електромобілів, хоча спочатку компанія сфокусується на батареях для гібридів.