За стандартами НАТО: модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском в серію

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" випробовує новітню модернізацію Т-64БВ зразка 2022 року. Машина отримала нову радіостанцію, яка відповідає стандартам НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Укроборонпром.
Фахівці підприємства оснастили танк новими приладами спостереження і прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими ґратчастими екранами та гумовими щитками на вежі. Крім того, інженерами була вдосконалена Паливна система бойової машини, а паливні баки отримали додатковий протикульний бронезахист.
Т-64 є основним танком Збройних сил України. Його головним завданням є посилення механізованих підрозділів, прорив укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки й супротивників.
Нагадаємо, що український завод буде знижувати викиди дизельних авто по всьому світу. Черкаський завод "Азот" має намір виробляти автомобільну присадку AdBlue.