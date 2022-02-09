За стандартами НАТО: модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском в серію

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" випробовує новітню модернізацію Т-64БВ зразка 2022 року. Машина отримала нову радіостанцію, яка відповідає стандартам НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Укроборонпром.

Фахівці підприємства оснастили танк новими приладами спостереження і прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими ґратчастими екранами та гумовими щитками на вежі. Крім того, інженерами була вдосконалена Паливна система бойової машини, а паливні баки отримали додатковий протикульний бронезахист.

"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції замість старих радянських. Відтепер у цієї бойової машини є, зокрема, системи навігації, внутрішнього і зовнішнього зв'язку, які повністю відповідають стандартам НАТО", — зазначив директор Харківського бронетанкового заводу Герман Сметанін.

Т-64 є основним танком Збройних сил України. Його головним завданням є посилення механізованих підрозділів, прорив укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки й супротивників.

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