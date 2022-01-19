Таксист взяв з жінки 10 тисяч доларів за поїздку на півтора кілометра

З мешканки Сан-Франциско взяли майже 10 000 доларів за поїздку на таксі довжиною в одну милю. І зовсім не тому, що зросли тарифи.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Чергова скандальна історія трапилася не з Uber, а з засновником таксомоторного бізнесу США – компанією Yellow Cab. За 11-хвилинну поїздку довжиною в 1,1 милі (1,77 км) клієнт заплатив 9 875 доларів.

Багато з нас потрапляли в ситуації, коли архаїчний платіжний термінал відмовляється зчитувати кредитну карту. Саме в такому становищі опинилася мешканка сонячного Сан-Франциско Маргарита Беккер в кінці своєї короткої поїздки.

Вбудований в таксі термінал не зміг впоратися з цим завданням. Саме в таких скрутних випадків, коли у клієнта до того ж не виявляється готівки, таксомоторна компанія дозволяє водієві використовувати особистий касовий апарат. Навмисно або випадково, введене в нього число виявилося не 9,87 долара, а в 1000 разів більше.

Побачивши суму 9875 доларів на чеку, жінка обурилася і тут же звернулася в Bank of America із заявою про шахрайство. Після розслідування їй повідомили з банку, що "водій таксі стверджує, що угода була законною, і у нього була підписана квитанція - хоча вона не збігалася з підписом на водійських прав Беккер".

У підсумку через тиждень таксист звільнився з роботи, а потім і Bank of America погодився не висувати йому звинувачення. Що стосується Маргарити Беккер, то вона тепер скрізь вимагає паперову квитанцію, яку скрупульозно перевіряє перед оплатою. І всім іншим радить чинити точно так само.

Нагадаємо, що уряд США подав до суду на авторемонтну майстерню в штаті Джорджія, яка викинула близько 100 тис.монет по одному центу на під'їзну доріжку будинку колишнього співробітника.