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Без шуму і пилу: випущений перший у світі двоповерховий автобус на електротязі

Автор: Олександр Мороз

Бельгійський автовиробник Van Hool до свого 75-річного ювілею представив двоповерховий туристичний автобус TDX25E, оснащений електричною силовою установкою. Це перший у світі електричний автобус двоповерхової архітектури.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на VanHool.

Свій перший "даблдекер" Van Hool побудував ще в 1982 році. З того часу компанія випустила понад 3500 двоповерхових автобусів, які поставила в 19 країн.

Нова тривісна модель TDX25E Astromega розрахована на перевезення 69 пасажирів (18 на першому поверсі та 51 на другому).

У рух її приводить Силовий агрегат Siemens, а американські батареї Proterra забезпечують до 500 кілометрів запасу ходу на одній зарядці (в залежності від кліматичних умов і топографії місцевості).

За свою історію Van Hool виробив близько 1200 автобусів на електротязі, включаючи машини на водневих паливних елементах, чисто акумуляторні і гібридні.

У компанії працюють близько 3500 співробітників, більшість з яких - на виробничих підприємствах в Конінгсуікті (Бельгія) і Скоп'є (Північна Македонія).

Нагадаємо, що в Україні почали перевіряти безпеку транспорту. Патрульна поліція контролюватиме автомобілі таксі, вантажівки та автобуси, а от приватного транспорту поки це не стосується.

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Автомобільний ринок