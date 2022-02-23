Седани, хетчбеки і навіть фургон: ТОП-7 нових автомобілів в Україні до 15 тисяч доларів

Останні місяці для українського авторинку ознаменувалися серйозним підвищенням цін на нові автомобілі. Ми відібрали моделі у різних ринкових класах, які, як і раніше, залишаються по кишені рядовому українцю.
Нижче в матеріалі РБК-Україна Авто представлені сім легкових автомобілів, які в Україні зараз можна придбати до 15 тисяч доларів або, в округленому перерахунку, до 450 тисяч гривень.
У зростання цін на автомобілі кілька причин: дефіцит напівпровідників у світі та зростання услід за цим попиту на нові машини, зростання курсу долара і євро щодо гривні та інші фактори. Доступних моделей на нашому ринку залишається все менше, проте вибір є.
Якщо вам потрібен автомобіль прямо зараз, а вільних коштів небагато, то ринку є що запропонувати. За 450 тисяч гривень можна придбати автомобіль відповідно до своїх потреб. У нашій добірці є машини різних класів і типів кузова: седани і хетчбеки, кросовер і навіть легкий комерційний автомобіль.
Але треба пам'ятати, що за ці гроші ви отримаєте автомобіль у початковій комплектації: із найслабшим мотором та мінімальним оснащенням.
Незалежно від двигуна, всі машини оснащуються 5-ступеневою "механікою". У базовому виконанні LIFE+ "Логан" має дві подушки безпеки, бортовий комп'ютер, Кондиціонер, аудіосистему з парою динаміків та ін. У комплектації ZEN до всього наявного додається клімат-контроль, протитуманні фари, круїз-контроль та ін.
Базова комплектація LS з двома подушками безпеки, аудіосистемою з Bluetooth, регулюванням керма по висоті, обігрівом заднього скла та іншими функціями обійдеться в 329 800 грн. Найбагатша версія LTZ коштує 366 400 грн і в ній також присутні кондиціонер, обігрів передніх крісел, електросклопідйомники, обігрів дзеркал та ін.
У списку стандартного оснащення автомобілісти виявлять систему допомоги при старті в гору, круїз-контроль, кріплення крісел ISOFIX, шість подушок безпеки, систему зчитування дорожніх знаків та утримання в смузі, кондиціонер, електропакет дзеркал, аудіосистему з Bluetooth і USB, систему контролю тиску в шинах та ін.
В лінійці також присутній 110-сильний турбомотор з 6-ст. АКП, але доступний він тільки для авто у версії Shine. Ціна такої машини - як мінімум, 586 100 грн.
Вибору рівнів оснащення не запропоновано. Chery Tiggo 2 Pro доступний тільки в комплектації Luxury, в якій присутні фронтальні подушки безпеки, кріплення дитячих крісел ISOFIX, штатна сигналізація, камера заднього виду і задній парктронік, кондиціонер, круїз-контроль, датчик тиску в шинах, шкіряне обплетення керма, інфотеймент з 9-дюймовим дисплеєм та ін.
У базовому виконанні Active автомобілісти виявлять дві подушки безпеки, кріплення ISOFIX, кондиціонер, регулювання керма по висоті, передні електросклопідйомники, датчик світла та ін. В середньому виконанні Comfort також додаються асистент при старті в гору, ліфт водійського крісла, мультимедіа з 8-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay/Android Auto, управління аудіо на кермі.
Вже в базовому рівні оснащення присутні кріплення ISOFIX, сигналізація, передні подушки безпеки, камера заднього виду, задній парктронік, кондиціонер, безключовий доступ, мультимедіа з 8-дюймовим дисплеєм і підтримкою Apple CarPlay / Android Auto, шкіряне обплетення керма та ін. Але ціна авто з варіатором – від 481 тис. грн. і вище.
Такий Fiat Qubo доступний в єдиній комплектації Easy. Машина турецької збірки оснащується чотирма подушками безпеки, дитячими замками Isofix, двірником і обігрівом заднього скла, кондиціонером, кермовою колонкою з регулюванням по висоті, парою задніх зсувних дверей, кватирками в задніх дверях та ін. Ціни на автомобіль з 75-сильним турбодизелем об'ємом 1,3 літра стартують з позначки в 447 900 грн.
Раніше ми розповідали, скільки сьогодні коштують найпопулярніші кросовери в Україні. Залежно від бренду, подорожчання склало 10-20%.