Найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував на європейському ринку

В Європі представлено крос-хетчбек Toyota Aygo X. Новинка стала найбільш компактним і доступним кросовером марки на європейському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Перші два покоління свого найменшого автомобіля в Європі Toyota створила у співпраці з альянсом Peugeot-Citroën, проте новий Aygo – повністю Японська розробка.

Крім відмови від зв'язків з PSA Group, Toyota Aygo еволюціонував від хетчбека до кросовера – про це говорить приставка "X" в імені. У порівнянні з попередником автомобіль став на 235 мм довшим (до 3700 мм), а 90-міліметрова надбавка в колісній базі напевно порадує задніх пасажирів.

Попри значний приріст в розмірах, діаметр повороту становить всього 4,7 метра, що робить цей автомобіль комфортним в міських джунглях з вузькими та жвавими вулицями. На 60 літрів збільшився та обсяг багажного відділення, який при складених сидіннях другого ряду становить 829 літрів.

Щоб підкреслити приналежність до класу кросоверів, Aygo X забезпечили масивними чорними молдингами на колісних арках, збільшили на 11 мм Дорожній просвіт і підняли на 55 мм водійське сидіння.

Салон новинки радує яскравими акцентами в обробці та панеллю приладів з дев'ятидюймовим сенсорним екраном. Попри бюджетність паркетника, в список оснащення входять повністю світлодіодна оптика, бездротова зарядка, адаптивний круїз-контроль і повний набір систем безпеки.

У рух Toyota Aygo X приводиться безальтернативним трициліндровим "атмосферником" об'ємом в 1 літр, що розвиває 72 к.с. і 93 Нм крутного моменту. Пару силового агрегату складуть п'ятиступінчаста "механіка" або варіатор.

Після відходу з А-сегмента Peugeot 108 і Citroën C1, Toyota стала повноправним власником заводу в Чеській Республіці, де раніше вироблялися моделі в рамках вже неіснуючого спільного підприємства.

Європейські продажі нового Aygo X стартують на початку 2022 року. Ціни поки не оголошені, але хетчбек коштує від 13 тисяч євро.

Нагадаємо, що в найближчі кілька років компанія Toyota почне встановлювати мультимедійний комплекс Audio Multimedia нового покоління. Новітню "мультимедійку" отримають всі моделі марки.