Найпопулярніші кросовери в Україні: скільки вони сьогодні коштують

Українці масово пересідають на кросовери. Залежно від регіону на цей сегмент припадає до 60-70% продажів нових авто. Кросовери цінують за великий кліренс, місткий багажник, високу посадку. Та й по дизайну багато сучасних SUV виглядають дуже цікаво.

У матеріалі РБК-Украина Авто розбираємося, скільки сьогодні коштують, і що пропонують найпопулярніші в Україні кросовери.

Споживачі, які кілька місяців тому всерйоз задумалися про покупку нового автомобіля, і зараз збираються почати знайомство з цікавлять їх машинами, чекає неприємний сюрприз-багато моделей істотно подорожчали. Залежно від бренду, зростання склало 10-20%. Подорожчання пов'язане з низкою внутрішніх і зовнішніх факторів.

До перших варто віднести підвищення курсу долара і євро до гривні, а також зміну поколінь у популярних кросоверів. Ззовні на зміну ціни вплинув дефіцит напівпровідників, який збільшив вартість багатьох автомобільних компонентів. До того ж, дефіцит машин на багатьох ринках дав заводам-виробникам можливість незначно підвищити відпускні ціни на свою продукцію.

Chery Tiggo 2 (від 333 918 грн)

Компактний китайський кросовер Chery Tiggo 2 - один з найдоступніших автомобілів на нашому ринку.

Автомобіль приводиться в рух 1,5-літровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. залежно від побажань покупців разом з ним може працювати 5-ст. МКП або "автомат" на чотири передачі.

Українським покупцям Tiggo 2 запропонований в єдиному виконанні "Класик". В оснащенні є дві подушки безпеки, кондиціонер, аудіосистема з Bluetooth, електроприводи стекол і дзеркал.

Hyundai Tucson (від 741 300 грн)

Hyundai Tucson приваблює покупців яскравим дизайном, технологічним інтер'єром. У цієї моделі найширша моторна лінійка в нашій добірці.

Все починається з 156-сильного бензинового "атмосферника" об'ємом 2,0 літра, з ним доступні "механіка" і "автомат" на шість передач. Машина з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 сил оснащується 7-ступінчастим "роботом". Є і гібридна модифікація цього ж двигуна. У тандемі з електромотором силова установка розвиває 230 сил.

Дизельні двигуни представляє 136-сильний силовий агрегат об'ємом 1,6 літра. Незалежно від варіанту силової установки, кросовер може бути з переднім або повним приводом. Навіть у початковій версії (всього їх чотири) присутні цифровий щиток приладів, сім подушок безпеки, круїз-контроль та ін.

Kia Sportage (від 730 659 грн)

Найбільш продаваний в Україні автомобіль останніх років кардинально змінився. Складські залишки машин попередньої генерації вже розпродані, і незабаром в автосалонах з'являться машини нового покоління.

На старті продажів п'ятий "Спортедж" запропоновано з парою бензинових двигунів об'ємом 1,6 і 2,0 літра. 156-сильний 2,0-літровий агрегат йде в парі з механічною або автоматичною трансмісією на 6 передач. Машина з цим мотором може бути як передньо-, так і повнопривідною.

Турбомотор об'ємом 1,6 літра пов'язаний виключно з 7-ступінчастим "роботом" і приводом на передню вісь. Вже в базовому оснащенні покупці отримують сім поличок безпеки, систему утримання в смузі, датчик дощу, Обігрів керма, Клімат-контроль та ін.

Mazda CX-5 (від 826 100 грн)

Японський кросовер Mazda CX - 5 припав українській аудиторії до смаку завдяки збалансованій ціні та добротним матеріалам інтер'єру. Для моделі запропоновані два бензинові атмосферні мотори об'ємом 2,0 (150 к.с.) і 2,5 літра (194 к. с.).

У парі з обома двигунами йде 6-ступінчаста автоматична трансмісія. Всі варіанти крім базового мають систему повного приводу. Для кросовера доступно три комплектації: TOURING, STYLE + і TOP. У базовому оснащенні вже є світлодіодна оптика, шкіряне обплетення керма, Круїз-контроль, камера заднього виду і т. д.

Mitsubishi Outlander (від 715 000 грн)

Це модель - довгожитель, але має стабільний попит на нашому ринку. В Україні Mitsubishi Outlander можна купити з 2,0-літровим бензиновим мотором на 145 к.с. або зі 167-сильним двигуном об'ємом 2,4 літра.

Роль трансмісії безальтернативно виконує безступінчатий варіатор. "Аутлендер" доступний в п'яти комплектаціях. Навіть в початковій версії присутні система допомоги при старті в гору, система допомоги при екстреному гальмуванні, Світлодіодна задня оптика та ін.

Nissan Qashqai (від 724 180 грн)

У 2021 році одним з драйверів продажів Nissan в Україні було друге покоління кросовера Qashqai. Але на початку 2022 року йому на зміну прийшла третя генерація. Ми вже випробували новий Qashqai на українських дорогах. У порівнянні з попередником машина подорожчала, але це компенсується більш багатим оснащенням, в тому числі в базі.

Один з найпопулярніших в Європі кросоверів доступний українським покупцям з двома варіантами 1,3-літрового бензинового турбомотора – на 130 і 150 к.с. Машина доступна як з 6-ступінчастою МКП, так і з варіатором, також можна вибирати між моно - і повнопривідними версіями.

Для авто запропоновано п'ять комплектацій. У початковому виконанні встановлені світлодіодні фари головного світла, адаптивний круїз-контроль, мультимедія з 8-дюймовим екраном та ін.

Renault Duster (від 388 900 грн)

Один з наймасовіших кросоверів на українському ринку підкуповує широким вибором модифікацій, а також демократичним цінником.

В "базі" французький автомобіль оснащений 115-сильним бензиновим мотором і 5-ст. МКП. За доплату - система повного приводу і "механіка" на шість передач. Варіант зі 110-сильним турбодизелем об'ємом 1,5 літра запропонований з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, або ж роботизованою КПП з подвійним зчепленням також на 6 ступенів.

Для машини також доступна заводська модифікація з газобалонним обладнанням. Навіть в початковому виконанні Дастера покупець отримує шість подушок безпеки, систему контролю тиску в шинах, обмежувач швидкості і т. д.

Skoda Karoq (від 705 029 грн)

Skoda Karoq - єдиний автомобіль з нашого рейтингу, який збирається в Україні (методом великовузлового складання на заводі Єврокар).

Оновлений кросовер за замовчуванням оснащений 1,4-літровим бензиновим турбомотором на 150 к.с. і 8-ступінчастим "автоматом". За доплату можна встановити 2,0-літровий турбодизель на 115 або 150 сил у поєднанні з 6-ст.МКП або "роботом" DSG на сім передач. Цікаво, що повний привід є тільки у найпотужнішої версії.

Для машини доступні три комплектації: Active, Ambition і Style. В "Активі" присутні шість подушок безпеки, електронне стоянкове гальмо, додатковий обігрівач салону та ін.

Suzuki Vitara (від 490 900 грн)

Найдоступніший японський кросовер на українському ринку оснащується парою бензинових моторів. Більш доступний-1,6-літровий атмосферний варіант потужністю 117 к.с., а 1,4-літровий турбомотор на 129 к.с. має 48-вольтову гібридну систему.

Залежно від вимог покупця можна вибрати машину і з "механікою", і з АКП, а також з двома варіантами приводу – на передню вісь і повним. Навіть в початковому виконанні GL японський кросовер має клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, електропакет стекол і дзеркал та ін.

Toyota RAV4 (від 750 483 грн)

Один з родоначальників класу кросоверів - Toyota RAV4 - є одним з бестселерів на нашому ринку. Популярність ґрунтується на іміджі бренду та широкій гамі модифікацій, включаючи кілька гібридних.

Базовим мотором є 2,0-літровий бензиновий "атмосферник "на 173 к.с. він може агрегатуватися з 6-ступінчастою "механікою" або безступінчатим варіатором. В арсеналі "японця" також кілька гібридних силових установок.

Монопривідний гібрид з 2,5 літровим бензиновим двигуном і електромотором сумарно розвивають 218 сил, а повнопривідний варіант цієї ж установки – 222 сили. Також в модельній лінійці існує плагін-гібрид, але він коштує більш ніж у два рази дорожче базової версії. У базовій комплектації RAV4 присутні сім подушок безпеки, клімат-контроль, електропакет стекол і дзеркал, Обігрів керма та ін.