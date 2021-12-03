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Іржавіють просто неба: у Великій Британії виявлено звалище Гелендвагенів

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П'ятниця 03 грудня 2021 11:58
Іржавіють просто неба: у Великій Британії виявлено звалище Гелендвагенів
Автор: Вадим Добровольский

Два десятки безхазяйних позашляховиків Mercedes-G-Class виявлено у Великій Британії. Машини іржавіють просто неба.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на канал IMSTOKZE в YouTube.

Влогер каналу IMSTOKZE опублікував відео, в якому показано досить незвичайне автомобільне звалище. Десь у Великій Британії (точне місце автор ролика не вказує) виявлено майданчик, на якому прямо під відкритим небом зберігаються преміальні позашляховики Mercedes G-Class.

Іржавіють просто неба: у Великій Британії виявлено звалище Гелендвагенів

Всього на цьому незвичайному звалищі зберігається близько двох десятків Гелендвагенів. Переважно це машини 1990-х та 2000-х років випуску. Є тут і більш старі моделі, а також спеціальні Геліки серії Professional, призначені для армії та рятувальних служб.

Серед показаних автомобілів особливо варто відзначити тридверні кабріолети на короткобазному шасі – такі Гелендвагени компанія Mercedes припинила випускати в середині 2010-х років. Сьогодні в залежності від виконання та стану ціна відкритого Геліка може досягати 200-300 тис. доларів і вище.

Іржавіють просто неба: у Великій Британії виявлено звалище Гелендвагенів

На перший погляд здається, що машини перебувають у хорошому стані, проте при найближчому розгляді видно, що у багатьох відсутні деталі кузова та салону.

Зважаючи на все, власник цього незвичайного звали є великим шанувальником Mercedes G-Class. Проте невідомо, яка доля чекає на машину надалі - як зазначив автор ролика, власник місця не має бажання щось розповідати. Мабуть, тому зйомка проходила вночі та на світанку.

Нагадаємо, Mercedes представив найнезвичайніший шоу-кар Maybach. У нього в салоні розміщена сокира.

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