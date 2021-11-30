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Розкішніше, ніж будь-коли: опубліковано перші фото нового преміального седана Genesis від Hyundai

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Вівторок 30 листопада 2021 10:40
Розкішніше, ніж будь-коли: опубліковано перші фото нового преміального седана Genesis від Hyundai Представницький седан Genesis G90 нового покоління (Фото: Genesis)
Автор: Олександр Мороз

Преміальний бренд компанії Hyundai представив перші зображення флагманського седана Genesis G90 нового покоління. Модель складе конкуренцію Lexus LS, Audi A8 і BMW 7-серії.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Genesis.

Розкішніше, ніж будь-коли: опубліковано перші фото нового преміального седана Genesis від Hyundai

Дизайн новинки виконаний у фірмовій стилістиці "Athletic Elegance" з великою решіткою радіатора і елегантними двосмуговими фарами головного світла. Подвійними зроблені і світлодіодні покажчики повороту на передніх крилах, а дверні ручки виконані врівень з кузовом.

Розкішніше, ніж будь-коли: опубліковано перші фото нового преміального седана Genesis від Hyundai

Відзначимо також ефектні задні стійки і незграбні задні ліхтарі, з'єднані світлодіодними смужками. Крім того, Genesis розробила набір нових 20-дюймових коліс. Поряд зі стандартною версією опубліковані фото подовженого седана з хромованим декором, у якого колісна база розтягнута на 190 міліметрів

Розкішніше, ніж будь-коли: опубліковано перші фото нового преміального седана Genesis від Hyundai

Салон новинки поки що не розсекречено - в компанії стверджують, що це буде найрозкішніший Дженезис в історії. Немає офіційної інформації і про техніку. Відомо лише, що від флагманського мотора V8 вирішено відмовитися – під капотом седана пропишуться різні варіанти двигунів V6.

Розкішніше, ніж будь-коли: опубліковано перші фото нового преміального седана Genesis від Hyundai

Офіційна прем'єра Genesis G90 другого покоління відбудеться в середині грудня в Південній Кореї.

Нагадаємо, що лінійка Genesis поповнилася першим електричним кросовером. Паркетник GV60 запропонований в трьох модифікаціях, системою повного приводу і функцією Boost.

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