Революція в Україні: китайські автомобілі вирвалися у лідери імпорту

За підсумками трьох кварталів імпорт нових легкових автомобілів в Україну зріс на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше машин імпортовано із Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Укравтопром.

За дев'ять місяців 2021 року в Україну імпортовано 471,6 тис. легкових автомобілів, що є рекордним результатом за такий період. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року, імпорт легкових авто зріс на 40%. Загальна вартість імпортованих машин склала 3,3 млрд доларів.

У загальному обсязі імпорту нові автомобілі зайняли лише 18% - решта припала на вживані машини зі США, Європи та інших країн. У кількісному вираженні імпорт склав 82 тисяч нових легкових автомобілів - це на 49% більше, ніж роком раніше за той же період.

При цьому вартість усіх нових авто склала 1,6 млрд доларів або 48% від загальної суми імпорту. Що не дивно, адже середня ціна нового легкового автомобіля в кілька разів вища за вживане. А найцікавіше, що найбільше нових автомобілів ввезли не з Японії чи Південної Кореї, як можна було б подумати, а з Китаю – 18,1 тис. машин. Слідом йдуть Японія та Румунія – 17,3 та 8,4 тис. авто відповідно.

Країни-лідери з імпорту нових авто в Україну в 2021 році

Китай - 18 144 автомобіля. Японія - 17 338 авто Румунія - 8 371 авто

У середині 2000-х років китайські автомобілі були досить популярними в Україні, але потім їх продажі істотно впали. Цьогорічний зліт китайців можна пояснити двома причинами. По-перше, китайські компанії менше постраждали від кризи напівпровідників, а отже змогли забезпечити безперебійні постачання. По-друге, у статистиці немає поділу на імпорт офіційними імпортерами та приватними дилерами, а також на типи силової установки - ДВС або електро. Адже саме цього року активізувався імпорт едектромобілів із Китаю різними неофіційними дилерами

І нехай не бентежить наявність у лідерах імпорту Румунії. Справа в тому, що саме там – на заводі у місті Пітешті – виробляються автомобілі Dacia. На європейський ринок вони йдуть під цим брендом, а до нас – під маркою Renault. Йдеться про такі моделі, як, наприклад, Duster та Sandero.

Нагадаємо, що BMW почала достроково постачати електрокарів i4 клієнтам. Компанія випередила графік на три місяці.