Renault анонсував компактний міський електромобіль у ретростилі

Компанія Renault підготувала концептуальний електромобіль Air4 з нагоди 60-річного ювілею культового хетчбека 4L. Публіці новинку продемонструють 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Renault.

Компактний електричний хетчбек Renault Air4 розроблений спільно з The Arsenale. На тизерному відео помітно, що концепт-кар отримає сучасну інтерпретацію культової впізнаваної фронтальної частини автомобіля 4L.

Електромобіль оснастять фірмовим логотипом Renault з підсвічуванням, який обрамлений круглими фарами з характерними світлодіодними денними ходовими вогнями. Вертикальні світлодіодні ліхтарі віддають данину поваги хромованим ручкам відкривання капота на оригінальному Renault 4.

Концепт-кар на боковинах кузова і на п'ятій двері отримає логотип на честь 60-річчя оригінальної моделі. Французький автовиробник тримає в секреті подробиці про силову установку новинки. Передбачається, що концептуальний хетчбек може стати прообразом міського електромобіля.

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