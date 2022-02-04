Авторинок виріс у грошах майже на 25%: стало відомо, скільки українці витратили на нові авто

Українські автомобілісти за підсумками 2021 року витратили на нові автомобілі понад 3 млрд доларів. Це рекорд з 2013 року, коли на оновлення автопарку було витрачено майже 4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сервіс закупівель Автоконсалтинг.

Якщо порівнювати цей показник з попереднім роком, то зростання ринку в грошовому еквіваленті залишив 22%. Ціна середньостатистичного автомобіля склала 26,5 тис.євро. У порівнянні з минулим рекордним роком, дев'ять років тому, зростання середньої ціни склало 46%. У 2013-му українці купували машини в середньому по 18 тис.євро.

На частку преміального сегмента припадає 30% від усієї сума, на середньоціновий сегмент – близько 60%, і всього 10% від загальної суми припадає на бюджетні автомобілі. Цікаво, що майже 63% коштів на автомобілі витратили фізичні особи, а на частку корпоративних продажів припадає 37%, або 43,4 тис.нових автомобілів.

Нагадаємо, що незвичайна версія Toyota RAV4 розкуплена на три роки вперед. Модель викликала на ринку шалений ажіотаж.

Раніше ми повідомляли, що знайдено нове джерело автомобільного палива. Компанія British Petroleum має намір заминити біожирами дизель.