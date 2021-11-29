Заради безпеки: Honda залізла водіям в голову

З метою скорочення до нуля числа смертельних випадків за участю своїх автомобілів, компанія Honda розробила інноваційну технологію безпеки. Вона використовує штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Першим кроком стало використання штучного інтелекту (AI) для спостереження як за дорогою, так і за водієм. Щоб зрозуміти основні причини помилок під час водіння, Honda використовувала магнітно-резонансну томографію для вивчення мозку водія та аналізу ризикованої поведінки.

Завдяки цьому вдалося розробити інтелектуальну технологію допомоги водієві, в якій використовуються датчики та камери вдосконаленої системи Advanced Driver Assistance System (ADAS) для спостереження за дорогою і водієм. Це дозволяє своєчасно виявляти можливі помилки керування автомобілем і запропонувати водієві оптимальну поведінку при водінні в режимі реального часу.

При створенні системи ADAS наступного покоління Honda збирається використовувати 3D-звук, а також вібраційні Сигналізатори в сидіннях для попередження водія про небезпечні ситуації.

У компанії заявили, що в першій половині 2020-х зосередяться на відпрацюванні технології, а в другій половині приступлять до її практичного втілення.

Завдяки використанню технології Zero Traffic Collision Fatalities вдасться як мінімум удвічі зменшити число людських помилок при водінні, на які припадає 90 відсотків дорожніх пригод.

Honda заявила, що практична реалізація технології дозволить вдвічі скоротити число смертельних випадків в ДТП за участю транспортних засобів марки вже до 2030 року.

Нагадаємо, що компанія Honda випробувала автономну вантажівку, яка працює на сонячній енергії. Польові тести пройшли у США.