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Заради безпеки: Honda залізла водіям в голову

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Понеділок 29 листопада 2021 10:05
Заради безпеки: Honda залізла водіям в голову Автомобілі Honda, оснащені автопілотом (Фото: Honda)
Автор: Олександр Мороз

З метою скорочення до нуля числа смертельних випадків за участю своїх автомобілів, компанія Honda розробила інноваційну технологію безпеки. Вона використовує штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Першим кроком стало використання штучного інтелекту (AI) для спостереження як за дорогою, так і за водієм. Щоб зрозуміти основні причини помилок під час водіння, Honda використовувала магнітно-резонансну томографію для вивчення мозку водія та аналізу ризикованої поведінки.

Заради безпеки: Honda залізла водіям в голову

Завдяки цьому вдалося розробити інтелектуальну технологію допомоги водієві, в якій використовуються датчики та камери вдосконаленої системи Advanced Driver Assistance System (ADAS) для спостереження за дорогою і водієм. Це дозволяє своєчасно виявляти можливі помилки керування автомобілем і запропонувати водієві оптимальну поведінку при водінні в режимі реального часу.

Заради безпеки: Honda залізла водіям в голову

При створенні системи ADAS наступного покоління Honda збирається використовувати 3D-звук, а також вібраційні Сигналізатори в сидіннях для попередження водія про небезпечні ситуації.

У компанії заявили, що в першій половині 2020-х зосередяться на відпрацюванні технології, а в другій половині приступлять до її практичного втілення.

Заради безпеки: Honda залізла водіям в голову

Завдяки використанню технології Zero Traffic Collision Fatalities вдасться як мінімум удвічі зменшити число людських помилок при водінні, на які припадає 90 відсотків дорожніх пригод.

Honda заявила, що практична реалізація технології дозволить вдвічі скоротити число смертельних випадків в ДТП за участю транспортних засобів марки вже до 2030 року.

Заради безпеки: Honda залізла водіям в голову

Нагадаємо, що компанія Honda випробувала автономну вантажівку, яка працює на сонячній енергії. Польові тести пройшли у США.

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Honda Motor Co
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